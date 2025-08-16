SBI Big Update: సామాన్యులకు ఇల్లు కొనడం ఇక కలే.. SBI కొత్త కస్టమర్లకు బిగ్ షాక్.. హోం లోన్ వడ్డీ రేట్లు భారీగా పెంపు.. EMI ఎంత పెరగనుందో తెలుసా..?

SBI Hikes Home Loan Rate: దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కొత్త కస్టమర్లకు పెద్ద షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది. SBI హోం లోన్లపై వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచేసింది. ప్రత్యేకించి కొత్త కస్టమర్లకు గృహ రుణాల వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లను పెంచేసింది. కొత్తగా లోన్ తీసుకునే కస్టమర్లకు ఈ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో ఇల్లు కొనాలనుకునే వారి కల ఇక కలగానే మిగిలిపోనుంది.
హోం లోన్లపై పెరిగిన వడ్డీ రేట్లు..
RBI రెపో రేటును తగ్గించినప్పటికీ, మార్కెట్లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతున్న సమయంలో SBI సామాన్యులకు షాక్ ఇచ్చింది. ప్రైవేటు బ్యాంకులు హోం లోన్లపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుండగా, SBI మరియు యూనియన్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా వంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు మాత్రం వడ్డీ రేట్లను పెంచాయి. ఈ పెంపుతో హోం లోన్లు రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఖరీదుగా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉన్నవారిపై ఈ నిర్ణయం ఎక్కువ ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఇప్పుడు వడ్డీ రేటు ఎంత పెరిగింది..
గత జూలైలో SBI హోం లోన్ వడ్డీ రేట్లు 7.5 శాతం నుంచి 8.45 శాతం మధ్య ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా లోన్ తీసుకునే వారు 7.5 శాతం నుంచి 8.7 శాతం వరకు వడ్డీ చెల్లించాలి. SBI హోం లోన్లపై వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది. అదే సమయంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తన హోం లోన్ వడ్డీ రేటును 7.35 శాతం నుంచి 7.45 శాతానికి పెంచింది.
EMI ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉందంటే..
ఉదాహరణకు.. ఒక కస్టమర్ 20 సంవత్సరాల కాలానికి 50 లక్షల రూపాయల హోం లోన్ తీసుకుంటే, గతంలో వడ్డీ రేటు 7.5 శాతం ఉన్నప్పుడు నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు 40,280 రూపాయలు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వడ్డీ రేటు 8.7 శాతానికి పెరగడంతో అదే లోన్కు నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు 44,000 రూపాయలకు పెరిగింది. దీని వల్ల కస్టమర్లు ప్రతి నెలా దాదాపు 3,700 రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
ఏ కస్టమర్లపై ఇది ఎక్కువ భారంగా మారబోతోందంటే..
SBI హోం లోన్లపై వడ్డీ రేట్ల పెంపు కేవలం కొత్త కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే హోం లోన్ తీసుకున్నవారిపై ఈ పెంపు ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉన్న కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు SBI తెలిపింది.
అసలెందుకు ఈ మార్పు..
బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీ రేటుతో హోం లోన్లు ఇవ్వడం వల్ల పెద్దగా లాభం పొందలేవని బ్యాంకింగ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉన్న కస్టమర్ల నుంచి ఎక్కువ వడ్డీ వసూలు చేస్తూ తమ లాభాలను పెంచుకునేందుకు బ్యాంకులు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
వడ్డీ రేట్లు పెరగడానికి కారణమేంటంటే..
ఆర్బీఐ డేటా ప్రకారం జూన్ 2025తో ముగిసిన సంవత్సరంలో హోం లోన్ల వృద్ధి 9.6 శాతంగా నమోదైంది, గత ఏడాది ఇది 36.3 శాతంగా ఉంది. దీని వల్ల హోం లోన్ల డిమాండ్ క్రమంగా తగ్గుతోంది. బ్యాంకుల లాభ మార్జిన్పై ఒత్తిడి పెరిగినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని లోన్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ద్వారా బ్యాంకులు తమ లాభాలను పెంచుకునే అవకాశం ఉందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇతర బ్యాంకులు కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచనున్నాయా..
ప్రస్తుతం SBI వంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు హోం లోన్ల మార్కెట్లో తమ వాటాను పెంచుకుంటున్నాయి. CRIF హైమార్క్ డేటా ప్రకారం, కొత్త హోం లోన్లలో ప్రభుత్వ బ్యాంకుల వాటా 2022లో 34 శాతం ఉండగా, 2025 నాటికి అది 43 శాతానికి పెరిగింది. ఈ ధోరణి కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువగా పెం
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల మధ్య తేడా ఏంటి..
SBI, యూనియన్ బ్యాంక్ వంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు హోం లోన్లపై వడ్డీ రేట్లను గణనీయంగా పెంచాయి. కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఇప్పటికీ తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో లోన్లు ఇస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ 7.9 శాతం, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ 8 శాతం, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 8.35 శాతం వడ్డీ రేట్లతో హోం లోన్లు అందిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ బ్యాంకుల ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ప్రశ్నిస్తూ, ఇది లాభదాయకం కాదని అభిప్రాయపడ్డాయి.
