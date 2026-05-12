/SBI JOBS: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. .SBIలో 4000 కొత్త ఉద్యోగాలు.. చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..!!

SBI Job Hiring: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. త్వరలోనే భారీగా ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. రుణ వసూళ్లపై సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టింది ఎస్బిఐ. బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యతను కాపాడుకుంటూ.. మొండి బకాయిలను కట్టడి చేసేందుకు ఏకంగా 4వేల మంది ఉద్యోగులతో ఒక ప్రత్యేక కలెక్షన్ టీమ్ ను రెడీ చేస్తోంది. రానున్న ఏడాది కాలంలో ఈ భారీ నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపింది.
గత ఆర్థిక ఏడాది ముగిసే సమయానికి ఎస్బిఐ ఉద్యోగుల సంఖ్యను ఏకంగా 2.45 లక్షలకు చేరుకుంది. అయితే ఇప్పుడు కొత్త తీసుకోబోయే ఈ వేలాది మంది సిబ్బందిని బ్యాంక్ బ్రాంచుల్లో కాకుండా నేరుగా ఫీల్డ్ వర్క్ కోసమే ఉపయోగించుకోనున్నారు. వీరు ప్రస్తుతం ఉన్న సాధారణ ఉద్యోగుల జాబితా నుంచి తీసుకోరు. బ్యాంకు అనుబంధ సంస్థల ద్వారా వీరిని రిక్రూట్ చేసుకుని..కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి నేరుగా పర్యవేక్షిస్తారు. లోన్స్ తీసుకుని చెల్లించని వారి ఇళ్లకు, ఆఫీసులకు నేరుగా వెళ్లి బకాయిలను వసూలు చేయడమే ఈ స్పెషల్ టీమ్ బాధ్యత. బ్రాంచ్ సిబ్బందిపై వసూళ్ల భారాన్నితగ్గించి.. వారిని కేవలం బ్యాంకింగ్ సేవలకే పరిమితం చేసే విధంగా ఈ కొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.
గత రెండు దశాబ్దాలలో ఎస్బిఐ తన అత్యల్ప నిరర్థక ఆస్తుల స్థాయిలను ఇటీవల నివేదించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 0.47 శాతంగా ఉన్న బ్యాంకు నికర ఎన్పిఎ నిష్పత్తి, మార్చి త్రైమాసికంలో 0.39 శాతానికి తగ్గింది. గత ఏడాది మార్చి త్రైమాసికంలో 1.82 శాతంగా ఉన్న స్థూల ఎన్పిఎలు, ఈ ఏడాది 1.49 శాతానికి తగ్గాయి. రుణ పుస్తకంలో ప్రారంభ దశలోని ఒత్తిడికి గురైన రుణాలు పెరగకుండా నిరోధించడమే కొత్త వసూళ్ల యంత్రాంగం లక్ష్యమని సిఎస్ సెట్టి పేర్కొన్నారు.
ఆర్బిఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రెడిట్ లాస్ నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినందున, ఎస్ఎంఏ-1 రుణాలకు కూడా కేటాయింపులు అవసరమని ఎస్బిఐ ఛైర్మన్ సిఎస్ సెట్టి తెలిపారు. ప్రస్తుతం, ఎస్ఎంఏ-1 రుణాలు ఎన్పిఎలుగా మారడం లేదని, అయితే ఇసిఎల్ నిబంధనల కారణంగా వాటికి కేటాయింపులు అవసరమవుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. బ్యాంకు తన క్రెడిట్ అండర్రైటింగ్ నాణ్యతను, రిస్క్ పర్యవేక్షణ పద్ధతులను బలోపేతం చేస్తుందని ఎస్బిఐ గతంలోనే పేర్కొంది. మే 8న ఎస్బిఐ మార్చి త్రైమాసికానికి రూ. 19,684 కోట్ల స్టాండ్అలోన్ నికర లాభాన్ని నివేదించింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 5.6 శాతం పెరిగింది. ఈ బ్యాంకు ఒక్కో షేరుకు రూ. 17.35 డివిడెండ్ను కూడా ప్రకటించింది.
