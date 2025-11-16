English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SBI Alert: ఎస్బిఐ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఆ సర్వీస్ బంద్..!!

SBI Alert: ఎస్బిఐ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఆ సర్వీస్ బంద్..!!

SBI Users Attention : దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తమ కస్టమర్లకు కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. డిజిటల్ చెల్లింపుల విభాగంలో అందిస్తున్న ఎం క్యాష్ సర్వీసును నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.  ఈనెల 30వ తేదీ తర్వాత ఆ  సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండవని స్పష్టం చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 16, 2025, 07:01 PM IST

SBI Alert: ఎస్బిఐ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఆ సర్వీస్ బంద్..!!

SBI Users Attention :  స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) తమ ఖాతాదారులకు ఒక కీలక సమాచారం విడుదల చేసింది. బ్యాంక్ ఇచ్చిన ప్రకటన ప్రకారం, 2025 నవంబర్ 30 తర్వాత OnlineSBI,  YONO Lite ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో అందుబాటులో ఉన్న mCASH సర్వీస్ పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.  ఈ మార్పు అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత, కస్టమర్లు mCASH ద్వారా బెనిఫిషియరీని ముందుగా రిజిస్టర్ చేయకుండానే మొబైల్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడీ ఆధారంగా డబ్బులు పంపడం ఇక సాధ్యం కాదు. అలాగే, ఇప్పటివరకు అందుతున్న mCASH లింక్ లేదా mCASH మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఫండ్స్ క్లెయిమ్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఇకపై ఉండదు. కాబట్టి డిసెంబర్ 1 నుంచి ఈ ఫీచర్‌పై ఆధారపడే కస్టమర్లు తప్పనిసరిగా ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.

SBI అందించిన వివరాల ప్రకారం, భవిష్యత్తులో థర్డ్ పార్టీకి డబ్బు పంపాలంటే UPI, IMPS, NEFT లేదా RTGS వంటి ఇతర డిజిటల్ పేమెంట్ విధానాలను ఉపయోగించాలని సూచించింది. mCASH అనేది SBI కస్టమర్లు తమ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ ద్వారా చాలా సులభంగా ఉపయోగించే ఫీచర్. ముందుగా బెనిఫిషియరీని జోడించాల్సిన అవసరం లేకుండా, కేవలం లబ్ధిదారుడి మొబైల్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడీతోనే డబ్బు పంపే అవకాశం ఈ సర్వీస్ ఇచ్చేది. డబ్బు పంపిన వెంటనే లబ్ధిదారుడికి లింక్‌తో పాటు 8 అంకెల పాస్‌కోడ్ పంపబడేది. లింక్ ఓపెన్ చేసి అకౌంట్ నంబర్, IFSC కోడ్, పాస్‌కోడ్, మొబైల్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత, వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన వెంటనే డబ్బు రియల్ టైమ్‌లో వారి ఖాతాలో జమ అవుతుండేది.

Also Read: Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!   

ఈ సర్వీస్ నిలిపివేయడానికి SBI స్పష్టమైన కారణం వెల్లడించకపోయినా, డిజిటల్ పేమెంట్ వ్యవస్థల ఆధునీకరణ, భద్రతా ప్రమాణాల పెంపు, దేశవ్యాప్తంగా UPI వినియోగం భారీగా పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ నిర్ణయానికి కారణమని భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా, నవంబర్ 30, 2025 తర్వాత mCASH పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది కాబట్టి, కస్టమర్లు తప్పనిసరిగా ఇతర పేమెంట్ ఆప్షన్లను ఉపయోగించి డబ్బులను పంపాలి లేదా పొందాలి.

Also Read: Money Saving Tips: లక్షల్లో జీతం.. సేవింగ్స్ మాత్రం జీరో అని ఫీలయ్యే వారికి 5 బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ టిప్స్.. తప్పక ఫాలో అవ్వండి..!!   

 

