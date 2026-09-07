/ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. SBIలో 12వేల ఉద్యోగాలు..!!

SBI Recruitment 2026: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా తమ ఖాళ్లలో మరోసారి పెద్దెత్తున నియామకాలు చేయపడుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 లో క్లరికల్ ఆఫీసర్ క్యాడర్లలో సుమారు 12వేల మంది ఉద్యోగులను కొత్తగా తీసుకోనున్నట్లు ఎస్బీఐ చైర్మన్ సీఎస్ శెట్టి తెలిపారు. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణలు, కొత్త సిబ్బంది అవసరాలను బట్టి తుది నియామకాల సంఖ్య మారవచ్చునని.. అయితే 12వేల నియామకాలతో ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ముగించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గతేడాది జరిపిన నియామకాల్లో 1500 మంది ఐటీ నిపుణులను రిక్రూట్ చేశామని.. ఈ సారి మాత్రం వారి సంఖ్య కొంత తక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు.
ఇక తమ శాఖల నెట్ వర్క్ ను కూడా విస్తరించనున్నట్లు ఎస్బిఐ చైర్మన్ తెలిపారు. ఈ ఏడాది దేశంలో మరో 200 నుంచి 250 నూతన శాఖలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. పట్టణాలు, నగరాల్లో నూతనంగా ఏర్పాటు అయిన కాలనీలతోపాటు వాణిజ్య పరంగా సామర్థ్యం ఉన్న జిల్లాల్లోనూ నూతన శాఖలను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. మార్కెట్లో ఎస్బిఐకి ఇప్పటికే విస్తృతమైన నెట్వర్క్ ఉన్నప్పటికీ, కొత్త ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి ఇంకా గణనీయమైన అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. మరో ముఖ్యమైన మూలధన పరిణామంలో, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఇ) ప్రతిపాదించిన రూ. 30,000 కోట్ల విలువైన రికార్డు స్థాయి ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపిఓ) ద్వారా ఎస్బిఐ గ్రూప్ తన వాటాలో 1 శాతం వరకు విక్రయించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఎస్బిఐ తన 3.23 శాతం వాటాలో 0.65 శాతాన్ని విక్రయించాలని ప్రతిపాదించగా, దాని అనుబంధ సంస్థ ఎస్బిఐ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ తన 4.33 శాతం వాటాలో 0.35 శాతాన్ని విక్రయించాలని ప్రతిపాదించింది. ఇటీవల నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదం పొందిన ఈ మెగా ఐపీఓ, 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్స్ (రూ. 27,858 కోట్లు) మరియు 2022లో ఎల్ఐసి (రూ. 20,557 కోట్లు) ఐపీఓలను అధిగమించి, భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా నిలవనుంది.
పారిస్కు చెందిన అముండి భాగస్వామ్యంతో ఎస్బిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్లో 10% వాటాను విక్రయించి ఇటీవల రూ. 11,675 కోట్లు సమీకరించిన ఎస్బిఐ, ఈ ఇష్యూ రికార్డు స్థాయిలో 41.66 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయిందని తెలిపింది. ఈ విక్రయం తర్వాత, ఫండ్ హౌస్లో ఎస్బిఐ వాటా 55.56%కి చేరింది. అయితే, మిగిలిన అనుబంధ సంస్థలలోని షేర్లను సమీప భవిష్యత్తులో విక్రయించే లేదా ఉపసంహరించుకునే ప్రణాళికలు ఏవీ లేవని చైర్మన్ సి.ఎస్. శెట్టి స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి