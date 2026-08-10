/ స్కూల్ ఫీజుల పెంపుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. 5శాతం మాత్రమే పెంచేందుకు బిల్లు ఆమోదం..!!

School Fees: పాఠశాల ఫీజుల పెంపునకు సంబంధించి పంజాబ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాఠశాల ఫీజులను కేవలం 5శాతం మాత్రమే పెంచడానికి అనుమతించిన బిల్లును రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సోమవారం ఏకగ్రీవకంగా ఆమోదించింది. 'పంజాబ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫీస్ ఆఫ్ అన్ఎయిడెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ (సవరణ) బిల్లు, 2026'కు సోమవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లు ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని అన్ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, ఇతర విద్యాసంస్థలు ప్రతి సంవత్సరం ఫీజులను 5శాతం కంటే ఎక్కువగా పెంచకూడదు.
ప్రస్తుతం పంజాబ్ లో వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్బంగా బిల్లును రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి హర్జోత్ సింగ్ బెయిన్స్ లో సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లు ఏకగ్రీవకంగా ఆమోదం పొందింది. రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రతి ఏడాది 5శాతం మాత్రమే ఫీజులు పెంచాలి. దీంతో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో చదువుకునే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు భారీగా ఉపశమనం లబిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మన్ అన్నారు. ఈ నిర్ణయం అన్ని రకాల ఫీజులకు వర్తిస్తుంది. ట్యూషన్ ఫీజులు, అభివృద్ధి ఫీజులు, వార్షిక రుసుములు, యాక్టివిటీ ఛార్జీలు, స్మార్ట్ క్లాస్ ఫీజులు, టెక్నాలజీ ఛార్జీలు, రవాణా ఛార్జీలు, ల్యాబ్ ఫీజులు, లైబ్రరీ ఫీజులు, పరీక్షల ఛార్జీలు మొదలైనవాటిని కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే పెంచాలి.
ఇతర ఫీజులు వసూలు చేసినట్లయితే, వాటిని ఐదు శాతానికి మించి పెంచకూడదు. ప్రస్తుతం పంజాబ్లో 7,800 వరకు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిలో 32 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం, విద్యా సంస్థలు తమ ఇష్టానుసారం ఫీజులను పెంచుతున్నాయి. దీనివల్ల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. భారీ ఫీజుల నుంచి తల్లిదండ్రులను విముక్తి చేసేందుకు ఈ బిల్లును ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఒకవేళ అదనపు ఫీజులు వసూలు చేసినా.. వాటిని యాజమాన్యం నుండి తిరిగి రాబట్టడం జరుగుతుంది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం, మూడేళ్ల కాలంలో ఫీజులు 15 శాతానికి మించి పెరగకూడదు.
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