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స్కూల్ ఫీజుల పెంపుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. 5శాతం మాత్రమే పెంచేందుకు బిల్లు ఆమోదం..!!

School Fees: స్కూల్ ఫీజుల పెంపుపై పంజాబ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్కూల్ ఫీజులు 5శాతం మాత్రమే పెంచేందుకు అనుమతించిన బిల్లును రాష్ట్ర శాసనసభ సోమవారం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:03 PM IST
స్కూల్ ఫీజుల పెంపుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. 5శాతం మాత్రమే పెంచేందుకు బిల్లు ఆమోదం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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