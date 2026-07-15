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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!!

Yatra School Holiday 2026: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర సందర్భంగా జులై 16వ తేదీ గురువారం పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాయి అక్కడి ప్రభుత్వాలు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:53 PM IST
విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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