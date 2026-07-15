/విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!!

Yatra School Holiday 2026: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర సందర్భంగా జులై 16వ తేదీ గురువారం పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాయి అక్కడి ప్రభుత్వాలు. అయితే ఈ సెలవు అనేది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు వర్తించదు. సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేదా స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారులు జారీ చేసే అధికారిక ఉత్తర్వుల ఆధారంగానే ఈ సెలవు అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ రథయాత్ర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, మణిపూర్ సహా అనేక రాష్ట్రాలలో ఒక ప్రధాన పండుగ. మణిపూర్లో, రథయాత్రను కాంగ్ చింగ్బా లేదా కాంగ్ పండుగగా జరుపుకుంటారు.
రథయాత్ర పండుగ సందర్భంగా.. విద్యార్థులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని వేడుకలు జరుపుకునేందుకు వీలుగా ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, మణిపూర్ సహా పలు రాష్ట్రాలు పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. జూలై 16న హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరుపుకునే ప్రధాన పండుగలలో హరేలా ఒకటి కావడంతో.. సాంప్రదాయ హరేలా పండుగ సందర్భంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్, సీబీఎస్సీ, ఐసీఎస్ ఈ, ఇతర బోర్డుల పాఠశాలలు తమ తమ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవులను ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల నుంచి విడుదలయ్యే అధికారిక నోటీస్ లేదా సంబంధిత రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ప్రకటనను పరిశీలించిన తర్వాతే సెలవుపై స్పష్టతను పొందాలి. అధికారిక ప్రకటన వెలువడేంత వరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారాన్ని పూర్తిగా నమ్మకపోవడమే మంచిది. ఇక జూలై 29న గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్, గుజరాత్, ఉత్తరాఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు సెలవు ప్రకటించాయి అక్కడి ప్రభుత్వాలు. జులై 31 షహీద్ ఉధమ్ సింగ్ అమరత్వ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పంజాబ్, హర్యానాలోని స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల కారణంగా ప్రకటించిన పాఠశాల సెలవులతో పాటు, జూలై 25వ తేదీ నాల్గవ శనివారం, జూలై 19, 26 తేదీల ఆదివారాల్లో పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలు మూసివేసి ఉంటాయి.
వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన 108 దివ్యధామాల్లో ఒడిశాలోని పూరీక్షేత్రం ఒకటి. ప్రతిఏటా ఆషాడమాసంలో ఇక్కడ జరిగే జగన్నాథ రథయాత్ర భూలోకంలోనే ఒక కన్నుల పండుగా అని చెప్పుకుంటారు. సాధారణంగా దేవుడిని చూసేందుకు భక్తులు గుడికి వెళ్తుంటారు. కానీ ఏడాది పొడవునా గర్భగుడి దాటని ఆ పరమాత్ముడే.. తన దర్శనం చేయలేరని భక్తుల కోసం స్వయంగా వీధుల్లోకి వచ్చే పరమ పవిత్రమైన రోజు ఈ రథయాత్ర. ఈ ఏడాది చంద్రమాన తిథుల ప్రకారం జులై 16వ తేదీన ప్రారంభమై జులై 24వ తేదీ వరకు మొత్తం 9 రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవం జరగనుంది.
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