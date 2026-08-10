/ రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరికతో సంచలన నిర్ణయం..ఎక్కడెక్కడంటే..?

School Holiday Tomorrow August 11th: దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రోడ్లన్నీ జలమయమై రాకపోకలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించాయి అక్కడి ప్రభుత్వాలు. కేరళలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గత వారం రోజులుగా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసి ఉన్నాయి. అయితే రేపు ఆగస్టు 11న పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా లేదా అనే సందేహం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొంది. IMD వెల్లడించిన తాజా వివరాలు.. పాఠశాలల సెలవుల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారీ వర్షాలు .. కన్వర్ యాత్ర కారణంగా ఆగస్టు 11, 2026, మంగళవారం నాడు పాఠశాలలు మూసి ఉంటాయా లేదా అనేది కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు చెక్ చేస్తున్నారు. అయితే రేపటికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి పాఠశాల సెలవు ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ స్థానిక పరిపాలనా ఉత్తర్వులు, వాతావరణ పరిస్థితులు , మతపరమైన కార్యక్రమాల కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, కన్వర్ యాత్ర కారణంగా హరిద్వార్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఆగస్టు 11 వరకు మూసివేసి ఉంటాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాలు కూడా సెలవులను ప్రకటించాయి. ఉత్తరాఖండ్లో, భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాల కారణంగా ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో, బాగేశ్వర్లోని 12వ తరగతి వరకు ఉన్న పాఠశాలలను ఆగస్టు 10న మూసివేయాలని ఆదేశించారు. అయితే ఆగస్టు 11వ తేదీన పాఠశాలల బంద్ గురించి ఎలాంటి ఉత్తర్వు జారీ కాలేదు.
ఉత్తర ప్రదేశ్లో, కన్వర్ యాత్ర కారణంగా ఘజియాబాద్, మీరట్, ముజఫర్నగర్తో సహా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, దారి మళ్లింపులు, కన్వరియాల భారీ రాకపోకల కారణంగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని విద్యాశాఖలు ప్రత్యక్ష తరగతులను నిలిపివేశాయి. నోయిడా, సమీప ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థులు, సమయాల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే తమ పాఠశాలల నుండి వచ్చే సమాచారాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అస్సాంలో, ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, అక్కడక్కడా భారీ జల్లులతో కూడిన విస్తృత వర్షపాతం ఉంటుందని ఐఎండి అంచనా వేసింది, అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించలేదు.
కేరళ అధికారిక 2026-27 విద్యా క్యాలెండర్లో కర్కిడక వావు సందర్భంగా ఆగస్టు 11వ తేదీని ఇప్పటికే సెలవు దినంగా పేర్కొన్నారు. అందువల్ల రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. భారత వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన వర్ష హెచ్చరికలు పలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను అప్రమత్తం చేశాయి. వర్షపాతం కారణంగా పాఠశాలల మూసివేతను సాధారణంగా జిల్లా స్థాయిలో ప్రకటిస్తారు. ఇది ఆ నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో వర్షం, వరదలు లేదా కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఎంత తీవ్రంగా ఉందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆగస్టు 11వ తేదీని సెలవు దినంగా ఖరారు చేసే లేదా రద్దు చేసే ముందు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల అధికారిక ప్రకటనను గానీ లేదా స్థానిక జిల్లా పరిపాలన/విద్యా శాఖను గానీ సంప్రదించి నిర్ధారించుకోవాలని సూచించారు. వర్షాలు లేదా వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలలో, స్థానిక పరిపాలన యంత్రాంగాలు తరచుగా ఆకస్మికంగా మూసివేతలను ప్రకటిస్తాయి కాబట్టి, రాత్రి పొద్దుపోయాక లేదా తెల్లవారుజామున వచ్చే అప్డేట్లను కూడా గమనిస్తూ ఉండండి.
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