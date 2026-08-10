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రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరికతో సంచలన నిర్ణయం..ఎక్కడెక్కడంటే..?

School Holiday Tomorrow August 11th: దేశవ్యాప్తంగా  పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రోడ్లన్నీ జలమయమై రాకపోకలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది.  ఈ నేపథ్యంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించాయి అక్కడి ప్రభుత్వాలు. కేరళలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గత వారం రోజులుగా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసి ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:33 PM IST
రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరికతో సంచలన నిర్ణయం..ఎక్కడెక్కడంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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