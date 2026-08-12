/విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. మరోసారి వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?

School Holidays 4day school closure: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ ఆగస్టు నెలలో వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. సాధారణంగా విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడాని ఎదురుచూసే సెలవుల జాబితాలో మరో కొత్త షెడ్యూల్ చేరింది. గత కొన్ని రోజులుగా పండగలు, ప్రత్యేక వేడుకల కారణంగా పాఠశాలలకు ఎన్నో వరుస సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్లీ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ పర్వదినం సందర్బంగా విద్యార్థులకు వరుసగా 2 రోజుల పాటు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ సెలవులు కేవలం చిన్న పిల్లలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తాయి.
కార్పొరేట్ రంగ ఉద్యోగులకు, ఐటీ ఉద్యోగులకు శని, ఆదివారాలు సెలవులు వరుసగా రానున్నాయి. ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈ వారాంతాన్ని తమ కుటుంబాలతో గడపడానికి సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో కలిసి బయటకు వెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆగస్టు 15న యావత్ దేశం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటుంది. ఆ రోజు ఉదయం, అన్ని విద్యాసంస్థలలో భారీ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జెండా వందనం అనంతరం, పాఠశాలలు పిల్లల కోసం వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాయి. ఆ రోజు జాతీయ సెలవుదినం కావడంతో, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు అధికారికంగా మూసివేయబడతాయి.
మరుసటి రోజు, ఆగస్టు 16, ఆదివారం కావడంతో మరో సెలవుదినం తోడవుతుంది. అందువల్ల, శనివారం పాఠశాలలు ముగియడంతో, ఆదివారం కూడా రెండు రోజుల సెలవు వస్తుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలలోని అన్ని జిల్లాల్లోని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఈ రెండు రోజులు మూసివేసి ఉంటాయి. ఆగస్టు నెలలో దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక సెలవులు కూడా ప్రకటిస్తారు. ఉదాహరణకు, మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 13న దేశభక్తుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఆంగ్లో-మణిపురి యుద్ధంలో తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన అమరవీరుల జ్ఞాపకార్థం ఈ ప్రత్యేక రోజును జరుపుకుంటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజున విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలోని విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఒక రోజు విరామంతో వరుసగా సెలవులు పొందగలుగుతారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో సాధారణంగా అందరికీ వారాంతపు సెలవులు లభిస్తాయి.
అటు ఓనం పండుగ సందర్భంగా కేరళ ప్రభుత్వం 2026 ఆగస్టు 25 నుండి ఆగస్టు 28 వరకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు అధికారికంగా సెలవును ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి.రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు నెలాఖరులో వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవును అధికారికంగా ప్రకటించడంతో కేరళ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందింది. రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద సాంస్కృతిక పండుగ అయిన ఓనం వేడుకల సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కేరళ వ్యాప్తంగా వర్తించే సంస్థలు
అధికారిక క్యాలెండర్ ప్రకారం, కేరళ వ్యాప్తంగా నాలుగు రోజుల సెలవు ఈ క్రింది ప్రాంతాలకు వర్తిస్తుంది:
-ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రాష్ట్ర విభాగాలు
-ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు
-కళాశాలలు , విశ్వవిద్యాలయాలు
-ప్రభుత్వ ,ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు
-ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (పీఎస్యూలు)
అధికారిక ఓనం 2026 సెలవుల షెడ్యూల్
ఓనం పండుగలో తిరువోణం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పండుగ. ఇది పురాణ రాజు మహాబలి శుభప్రదమైన పునరాగమనాన్ని స్మరించుకుంటుంది. జానపద కథల ప్రకారం, ఆ దయగల పాలకుడు ఈ రోజున తన రాజ్యాన్ని సందర్శిస్తాడు. ఇది ప్రజలలో అపారమైన ఆనందాన్ని, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణను, పూక్కలం అని పిలువబడే క్లిష్టమైన పూల రంగోలీలను ప్రేరేపిస్తుంది. అరటి ఆకులపై వడ్డించే వైభవమైన ఓనం సద్య విందును ఆస్వాదించడానికి ప్రజలంతా ఒక్కచోటకు చేరుకుంటారు. సాంప్రదాయ జానపద కళలు, స్థానిక ఘనమైన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు, ఈ సుదీర్ఘ విరామం కేరళ గొప్ప వారసత్వాన్ని ప్రతిఒక్కరూ కలిసి జరుపుకునేలా చేస్తుంది.
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