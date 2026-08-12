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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. మరోసారి వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?

School Holidays 4day school closure: ఓనం పండుగ సందర్భంగా కేరళ ప్రభుత్వం 2026 ఆగస్టు 25 నుండి ఆగస్టు 28 వరకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు అధికారికంగా సెలవును ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి. ఇటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే శనివారం, ఆదివారం  వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 12, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:08 PM IST
విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. మరోసారి వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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