/స్కూల్ విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు.. ఆగస్టు 13 వరకు పాఠశాలలు బంద్.. కారణం ఏంటంటే?

School Holidays Alert: దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలకు వరుస సెలవులు వచ్చాయి. రాబోయే ఆగస్టు 13వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు వరుసగా హాలీడేస్ ప్రకటిస్తూ ఆయా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి. దీంతో విద్యార్థులకు వరుసగా సెలవులు రావడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరద తీవ్రతలతోపాటు పాటు స్థానికంగా పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాల నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రహదారులు జలమయం కావడంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 13 వరకు బడులు మూసివేయాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఏయో రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నాయో చూద్దాం.
తెలంగాణ: తెలంగాణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ బోనాల సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ సెలవు రోజు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ ఆధీనంలో పనిచేస్తున్న అన్ని విద్యాసంస్థలకు వర్తిస్తుందని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. అలాగే స్థానిక పరిస్ధితులు, జిల్లా అధికారుల సూచనలు, విద్యాశాఖ ఆదేశాల ఆధారంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా చాలా వరకు సెలవు ప్రకటించాయి.
కేరళ: కేరళలో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలోని 8 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో కేరళ రాష్ట్రంలో గత వారం రోజులుగా పాఠశాలలు మూతపడి ఉన్నాయి.
ఉత్తర ప్రదేశ్: ఉత్తర ప్రదేశ్ లో కాన్వర్ యాత్ర కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాసంస్థలకు పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. విద్యార్థుల భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భక్తుల రాకపోకలను ద్రుష్టిలో ఉంచుని ఆగస్టు 10వ తేదీ సోమవారం పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. కాగా ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మరో ఉత్తర్వు ప్రకారం.. ఆగస్టు 4వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు, కాలేజీలు, యూనివర్సీటీలకు సెలవులు ప్రకటించింది.
మణిపూర్: అటు మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ న సెలవు ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పేట్రియాడ్స్ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 13వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ప్రభుత్వం ఈ సెలవును ప్రకటించింది. పేట్రియాడ్స్ డే అంటే వీరులను స్మరించుకునే రోజు. వారి దేశభక్తి త్యాగస్పూర్తిని గుర్తు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజును అధికారి సెలవు దినంగా ప్రకటించింది.
ఏపీ: అటు ఆగస్టు 21వ తేదీన ఏపీ, తెలంగాణలో పాఠశాలలకు సెలవు ఉంది. వరమహాలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా కర్నాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటుంది. అయితే ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఒకేరోజు సెలవు లేదు. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సెలవు క్యాలెండర్ ప్రకారం ఉంటుంది.
కర్నాటక: భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, పుత్తూరు తాలూకా, బెల్తంగడి తాలూకా, సుల్యా తాలూకా, కడబ తాలూకాలలోని అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సహాయం పొందుతున్న, ప్రైవేట్ ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలు, ప్రీ-యూనివర్సిటీ కళాశాలలు, 12వ తరగతికి చెందిన అన్ని ఐటిఐ, డిప్లొమా కళాశాలలకు (అన్ని రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలతో సహా) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.
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