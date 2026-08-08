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స్కూల్ విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు.. ఆగస్టు 13 వరకు పాఠశాలలు బంద్.. కారణం ఏంటంటే?

School Holidays Alert:  ఆగస్టు 13వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు వరుసగా హాలీడేస్ ప్రకటిస్తూ ఆయా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి. దీంతో విద్యార్థులకు వరుసగా సెలవులు రావడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరద తీవ్రతలతోపాటు పాటు స్థానికంగా పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాల నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:02 PM IST
స్కూల్ విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు.. ఆగస్టు 13 వరకు పాఠశాలలు బంద్.. కారణం ఏంటంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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