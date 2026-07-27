/అగ్గిపెట్టెలతో అటెండెన్స్ బోర్డు.. ఈ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఐడియా చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!

Creative Teaching Methods: పిల్లల్లో క్రియేటివిటీ.. బాధ్యత, స్వీయ క్రమశిక్షణ పెంచాలంటే ఖరీదైన స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ అవసరం లేదని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు నిరూపించారు. రోజూ హాజరు పిలిచే సంప్రదాయ పద్దతికి బదులుగా ఆమె రూపొందించిన వినూత్న అటెండెన్స్ బోర్డు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చిన్న ఆలోచన పిల్లల్లో పెద్ద మార్పు తీసుకువచ్చారంటూ నెటిజన్లు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఢిల్లీలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు సుమీ సియాగ్ క్లాస్ రూమ్ లో ఓ చార్టుపై అగ్గిపెట్టెలతో ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి అగ్గిపెట్టెపై ఒక్కో విద్యార్థి ఫొటోను ఉంచారు. దానిపై చార్ట్ మీకు బయటకు కనిపించే విధంగా ‘A’ (Absent) అనే అక్షరం ఉంటుంది. అదే అగ్గిపెట్టె లోపలి స్లైడ్ పై ‘P’ (Present) అని రాసి ఉంటుంది. పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత, పిల్లలు తమ ఫోటో ఉన్న అగ్గిపెట్టెను జరుపుతారు. ఇది బయట ఉన్న 'A' అక్షరాన్ని కప్పి, లోపల ఉన్న 'P' అక్షరాన్ని బయటపెడుతుంది. దీని ద్వారా విద్యార్థి పాఠశాలకు వచ్చినట్లు నమోదు అవుతుంది. ఈ విధంగా, పిల్లలు తమ హాజరును తామే నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు బాధ్యతను కూడా నేర్చుకుంటున్నారు.
ఈ పద్ధతి పిల్లలలో చిన్న వయస్సు నుండే స్వతంత్రంగా పనిచేయడం, బాధ్యత, క్రమశిక్షణ వంటి మంచి అలవాట్లను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుందని విద్యావేత్తలు అంటున్నారు. విద్య అంటే కేవలం పుస్తకాలలో ఉన్న విషయాలు మాత్రమే కాదని, జీవితంలో ఉపయోగపడే విలువలను పిల్లలలో నింపడం కూడా ముఖ్యమని ఈ ఉపాధ్యాయురాలి వినూత్న ఆలోచన సందేశాన్ని అందించింది.
సుమీ సియాగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న ఈ వీడియోను దాదాపు 2.7 కోట్ల సార్లు వీక్షించారు. నెటిజన్లు దీనిని ప్రశంసిస్తూ, ఇది నిజంగా సృజనాత్మక బోధన," "ప్రతి పాఠశాలలో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండాలి," మరియు "పిల్లలలో బాధ్యతను పెంపొందించడానికి గొప్ప ప్రయత్నం" అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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