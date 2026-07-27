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అగ్గిపెట్టెలతో అటెండెన్స్ బోర్డు.. ఈ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఐడియా చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!

Creative Teaching Methods: పిల్లల్లో క్రియేటివిటీ.. బాధ్యత, స్వీయ క్రమశిక్షణ పెంచాలంటే ఖరీదైన స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ అవసరం లేదని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు నిరూపించారు. రోజూ హాజరు పిలిచే సంప్రదాయ పద్దతికి బదులుగా ఆమె రూపొందించిన వినూత్న అటెండెన్స్ బోర్డు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:57 PM IST
అగ్గిపెట్టెలతో అటెండెన్స్ బోర్డు.. ఈ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఐడియా చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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