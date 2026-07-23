School Uniform Quality WhatsApp Feedback: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు యూనిఫాంకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. యూనిఫాంలు పంపిణీ చేసిన తర్వాత వాటి క్వాలిటీ, సైజు ఇతర అంశాలపై ప్రతి విద్యార్థి నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా అభిప్రాయ సేకరణ తీసుకుంటామని సీఎం తెలిపారు. విద్యార్థులు ఇచ్చే ఫీడ్ బ్యాక్ ఆధారంగానే వచ్చే ఏడాది నుంచి పంపిణీ, వాటి రంగులు ఇతర అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులకు యూనిఫామ్స్ అందజేతపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీలో గురువారం సమీక్షించారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, హాస్టల్స్ లో చదివే విద్యార్థులకు అందించే యూనిఫామ్స్ క్వాలిటీలో రాజీపడబోమని సీఎం తెలిపారు. ఆగస్టు 15వ తేదీ నాటికి పిల్లలందరికీ యూనిఫాం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ విషయంలో అలసత్వం వహించినట్లయితే సహించే ప్రసక్తే లేదని సీఎం హెచ్చరించారు. మహిళా సంఘాలు కుట్టుపని వేగవంతం చేసే విధంగా కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సెర్ఫ్ సీఈవో దివ్యకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
కాగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు అందజేతలో అడ్డగోలుగా వ్యవహరించారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. తాము వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని నాణ్యమైన యూనిఫామ్స్ అందిస్తున్నామని తెలిపారు. పేద పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్నామన్న అంశాన్ని ద్రుష్టిలో ఉంచుకోవాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ 2వ తేదీ నాటికి విద్యార్థులకు యూనిఫాం అందించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. సమీక్షలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు పి సుదర్శన్ రెడ్డి, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సబ్యసాచి ఘోష్, సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎన్ శ్రీధర్, సీఎం ఓఎస్డీ వేముల శ్రీనివాసులు, ఆయా శాఖల అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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