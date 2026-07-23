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స్కూల్ యూనిఫాంలపై సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..యూనిఫాంల నాణ్యతపై వాట్సాప్ ఫీడ్‌బ్యాక్..!!

School Uniform Quality WhatsApp Feedback: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందించే యూనిఫామ్స్ క్వాలిటీ విషయంలో రాజీపడబోమన్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. పంపిణీలో అలసత్వం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరించారు. విద్యార్థుల యూనిఫామ్స్ పై అధికారులతో సీఎం సమీక్షించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:44 PM IST
స్కూల్ యూనిఫాంలపై సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..యూనిఫాంల నాణ్యతపై వాట్సాప్ ఫీడ్‌బ్యాక్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్కూల్ యూనిఫాంలపై సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..యూనిఫాంల నాణ్యతపై వాట్సాప్ ఫీడ్‌బ్యాక్..!!
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