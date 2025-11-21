Seenu Dosa: సికింద్రాబాద్ వైపు వెళ్తున్నారా? అయితే సీను దోశ టేస్ట్ చూడాల్సిందే.. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు 20 రకాల దోశలు ఇక్కడి స్పెషల్..!!

Hyderabad Street Food: హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎన్నో రకాల టిఫిన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోదగ్గరగా రుచిగా అనిపిస్తుంది. తమకు ఎక్కడైతే రుచిగా అనిపిస్తుందో అక్కడి వెళ్లి తింటుంటారు. రుచి నచ్చిందంటే 10 కిలోమీటర్లు వెళ్లి అయినా సరే తినాల్సిందే అనుకునేవారు కూడా ఉంటారు. అయితే మీరు సికింద్రాబాద్ లోని బోయిన్ పల్లి వైపు వెళ్తే మాత్రం శీను దోశను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఎందుకంటే దోశ బండి కాదు.. దోశ స్వర్గం. అవును.. ఇక్కడ ఏకంగా 20 రకాల దోశలు లభిస్తాయి. అందుకే ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం ఈ శీను దోశ దగ్గర జనాలు క్యూలో నిలబడి కనిపిస్తారు. కేవలం 5ఏళ్లలోనే ఇక్కడి దోశలు దేశవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యాయి. ముగ్గురు సోదరులు శ్రీను, చందు, వినోద్ కలిసి ఈ టిఫిన్ సెంటర్ ను ఎంతో శ్రమతో నడిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ దోశలతోపాటు ఇడ్లీ వడ, మైసూర్ బోండా వంటి టిఫిన్స్ కూడా ఫేమస్.
ఈ శీనుదోశ... స్థాపకుడు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే కోరిక చాలా ఏళ్ల నుంచి ఉన్నప్పటికీ ఆర్థికంగా బలంగా లేకపోవడంతో ఆలస్యం అయ్యిందని చెప్పుకొచ్చారు. టాక్సీ డ్రైవర్గా పనిచేసిన శ్రీనివాస్, వస్త్ర వ్యాపారంలో ఉన్న వినోద్, జిమ్ ట్రైనర్గా పనిచేసిన చందు.. ఈ ముగ్గురూ కలిసి కొంత డబ్బు కూడబెట్టి ఈ టిఫిన్ సెంటర్ ప్రారంభించారు. మొదట్లో కస్టమర్లు చాలా తక్కువగా వచ్చేవారు. రోజుకు నలుగురైదుగురు మాత్రమే వచ్చేవారు. కానీ మెల్లగా రుచి, నాణ్యత, సరసమైన ధరలతో మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు భారీగా కస్టమర్లు వస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
పిజ్జా దోస, షెజ్వాన్ చీజ్ దోస ఫేమస్:
ప్రత్యేకంగా వారాంతాల్లో లేదా రద్దీ సమయాల్లో దోశ తినాలంటే కనీసం గంటసేపు వేచి ఉండాల్సిందే. ఇక్కడి మెనూలో పిజ్జా దోస, షెజ్వాన్ చీజ్ దోస వంటి ఫ్యూజన్ ఐటమ్స్ యువతను ఎంతో ఆకర్షిస్తున్నాయి. కస్టమర్ కోరుకుంటే ఎలా కావాలంటే అలా కస్టమైజ్ కూడా చేస్తారు. ఉపయోగించే అన్నీ పదార్థాలు తాజాగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అమూల్ వెన్న, ఫ్రెష్ పనీర్ మాత్రమే వాడతారు.
టిఫిన్ సెంటర్ ప్రారంభించడానికి పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేకపోవడంతో దీనినే ఎంచుకున్నామని వారు చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే అమ్మ నుంచి దక్షిణ భారత టిఫిన్ల తయారీ నేర్చుకోవడంతో రుచి సహజంగా వచ్చిందంటున్నారు. మొదట 3 లక్షలతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం ఇప్పుడు బోయినపల్లి ప్రాంతంలో టిఫిన్ అంటే గుర్తొచ్చే పేరుగా మారిపోయింది. ఒక దశలో రెండు అదనపు అవుట్లెట్లు కూడా ప్రారంభించారు. అయితే అవి పెద్దగా సక్సెస్ కాలేకపోవడంతో ఇప్పుడు ఒక్క సెంటర్పైనే దృష్టి పెట్టామని చెప్పుకొచ్చారు.
పార్టీ ఆర్డర్ల కోసం కూడా వీరిని ఎక్కువ మంది సంప్రదిస్తుంటారు. 100 మందికి పైగా వేడుకలకూ ఇప్పటివరకు 30–40 ఈవెంట్ల్లో కేటరింగ్ అందించామని చ చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్కూల్ విద్యార్థులు ఇక్కడి స్పెషల్ కస్టమర్లు. ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్కు ఎదురుగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు తరచూ వచ్చి ఇక్కడే టిఫిన్ చేస్తారు. పూర్వ విద్యార్థులూ ఇప్పటికీ ఈ రుచిని మర్చిపోలేక వచ్చి తింటుంటారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. చిన్న బండిగా మొదలైన శీను దోశ ఇప్పుడు బోయినపల్లిలోని అత్యంత రద్దీ, ప్రజాదరణ ఉన్న టిఫిన్ సెంటర్గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలోని దోశ రుచి దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాలకు రుచి తెలియడం సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు.
