FD Rates: భారీగా వడ్డీరేట్లు పెంచేసిన బ్యాంకులు..టాప్-7 బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌కి ఎంత డబ్బు వస్తుందో తెలుసా?

Bank FD Interest Rates For Senior Citizens: మీ డబ్బును ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మన దేశంలో వివిధ బ్యాంకులు ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లను తెలుసుకోవడం చాలా తెలివైన పని. అనేక బ్యాంకులు టర్మ్ డిపాజిట్లపై ఇలాంటి రాబడిని అందిస్తున్నప్పటికీ, సీనియర్ సిటిజన్లు సాధారణంగా సాధారణ కస్టమర్ల కంటే 50 బేసిస్ పాయింట్లు ఎక్కువగా పొందుతారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 29, 2025, 05:47 PM IST

FD Rates: భారీగా వడ్డీరేట్లు పెంచేసిన బ్యాంకులు..టాప్-7 బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌కి ఎంత డబ్బు వస్తుందో తెలుసా?

Bank FD Interest Rates For Senior Citizens: మనలో చాలామంది డబ్బును పొదుపు చేస్తుంటారు. కొందరు డబ్బు రూపంలో మరికొందరు బంగారం, ఇంకొంత మంది బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ రూపంలో పొదుపు చేస్తారు. మీరు మీ డబ్బును ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మన దేశంలో వివిధ బ్యాంకులు ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లను తెలుసుకోవడం చాలా తెలివైన పని. అనేక బ్యాంకులు టర్మ్ డిపాజిట్లపై ఇలాంటి రాబడిని అందిస్తున్నప్పటికీ, సీనియర్ సిటిజన్లు సాధారణంగా సాధారణ కస్టమర్ల కంటే 50 బేసిస్ పాయింట్లు ఎక్కువగా పొందుతారు. 

అందుకే చాలా మంది అదనపు వడ్డీ పెరుగుదలను సంపాదించడానికి వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లలో FDలను తెరవడానికి కూడా ఎంచుకుంటారు. సరైన ఎంపిక చేసుకోవడం వల్ల మీ పొదుపులను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. సీనియర్ సిటిజన్లకు అత్యధిక ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD) వడ్డీ రేట్లను ఏ బ్యాంకులు అందిస్తున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్..నెలలో మూడో సెలవు!

సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆకర్షణీయమైన FD రేట్లను అందిస్తున్న అగ్ర బ్యాంకులు ఇవే..
ప్రస్తుతం సీనియర్ సిటిజన్లకు పోటీ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD) వడ్డీ రేట్లను అందించే కొన్ని ప్రముఖ బ్యాంకులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏది బెస్ట్ అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

ఫెడరల్ బ్యాంక్: 36 నెలల FDపై 7.2% వరకు వడ్డీని అందిస్తుంది. 1 ఏడాది డిపాజిట్‌కు, రేటు 6.75%గా నిర్ణయిస్తారు.

కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్: 391 రోజుల నుండి 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ కాలపరిమితి కలిగిన FDలపై 7.2% వడ్డీని అందిస్తుంది. 1 సంవత్సరం FD 6.75%గా నిర్ణయించారు.

ICICI బ్యాంక్: 2–5 సంవత్సరాల మధ్య డిపాజిట్లకు 7.2% వడ్డీని ఇస్తుంది. ఒక ఏడాది కాలపరిమితి 6.75% నుండి వడ్డీ రేటు ప్రారంభమవుతుంది.

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: 3 ఏళ్ల FDపై 7.1% వడ్డీరేటు ఉండగా.. 1 సంవత్సరం డిపాజిట్‌కు 6.9% వడ్డీని అందిస్తుంది.

HDFC బ్యాంక్: 18 – 21 నెలలకు 7.1% వడ్డీని అందిస్తుండగా.. 5 సంవత్సరాల వరకు ఇతర కాలపరిమితి కలిగిన ఇతర డిపాజిట్లకు 6.75% నుంచి 6.9% మధ్య వడ్డీని అందజేస్తున్నారు.

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): SBI We Care పథకం కింద 50 bps ప్రీమియంతో సహా 5–10 ఏళ్ల కాలపరిమితి కలిగిన FDలపై 7.05% వడ్డీని అందజేస్తున్నారు.

కెనరా బ్యాంక్: 444 రోజుల FD పై 7% వడ్డీని, 1 సంవత్సరం డిపాజిట్ పై 6.75% వడ్డీని అందిస్తుంది.

ఈ రేట్లు సీనియర్ సిటిజన్లు తమ పొదుపు రాబడిని పెంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఎంపికలను పోల్చడం ఎల్లప్పుడూ తెలివైన చర్య.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Lauren Bell RCB: స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ కాదు..ఇప్పుడు ఆర్సీబీలోకి కొత్త అందం వచ్చింది! మామూలు బ్యూటీ కాదు!

 

