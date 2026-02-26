Monthly Pension Plan: ఇదొక్కటి చేయండి చాలు.. ప్రతినెలా రూ. 20,500 మీ అకౌంట్లో జమ అవుతాయ్.. పూర్తి వివరాలివే..!!

SCSS: రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం ఎలా పొందాలన్న ఆందోళన చాలామందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెన్షన్ సౌకర్యం లేని వారికి భద్రమైన పెట్టుబడి మార్గం అవసరం అవుతుంది. అలాంటి వృద్ధుల కోసం పోస్టాఫీసు అందిస్తున్న సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) ఒక విశ్వసనీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతో అమలవుతున్న ఈ పథకం ప్రస్తుతం 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఇది సాధారణ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే ఆకర్షణీయమైన రాబడిగా భావిస్తున్నారు.
ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంపై వడ్డీ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నేరుగా ఖాతాదారుడి సేవింగ్స్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. దీని వల్ల నెలనెలా ఖర్చులకు అవసరమైన స్థిరమైన నగదు ప్రవాహం లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు.. గరిష్ట పరిమితి అయిన రూ.30 లక్షలు ఒకేసారి డిపాజిట్ చేస్తే, 8.2 శాతం వడ్డీ ప్రకారం సంవత్సరానికి సుమారు రూ.2,46,000 ఆదాయం వస్తుంది. దాన్ని నెలవారీ సగటుగా లెక్కిస్తే దాదాపు రూ.20,500 వరకు పొందవచ్చు. అయితే వడ్డీ చెల్లింపులు త్రైమాసికంగా జరుగుతాయి.
పన్ను ప్రయోజనాల పరంగా కూడా ఈ పథకం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80సి కింద రూ.1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు అదనపు ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇక అర్హత విషయానికి వస్తే, సాధారణంగా 60 ఏళ్లు నిండినవారు ఇందులో చేరవచ్చు. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్నవారు 55 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే అర్హులవుతారు. మాజీ సైనికోద్యోగులకు వయస్సు పరిమితి 50 ఏళ్లు. కనీస పెట్టుబడి రూ.1,000 కాగా, గరిష్టంగా రూ.30 లక్షలు వరకు ఒకేసారి డిపాజిట్ చేయాలి; విడతలుగా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం లేదు.
అయితే.. రిస్క్ తక్కువగా ఉండే, ప్రభుత్వ హామీతో కూడిన స్థిర ఆదాయం కోరుకునే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ పథకం ఒక భరోసా మార్గంగా నిలుస్తోంది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సముచితమైన ఎంపికగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
