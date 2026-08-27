/సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..ఎల్పీజీ నుండి విమాన ప్రయాణం వరకు మారనున్న 5 కీలక విషయాలు.. సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం..!!

September 1 Rules Changes 2026: ఆగస్టు నెల మరో 5 రోజుల్లో ముగియబోతోంది. మరో 5 రోజుల్లో సెప్టెంబర్ నెలలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన మన దైనందిన జీవితంపై ప్రభావం చూపే కొన్ని కీలక మార్పులు జరుగుతుంటాయి. వచ్చేనెల సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి కూడా మన వంటింటి బడ్జెట్ నుంచి విదేశీ ప్రయాణాల వరకు ఎన్నో అంశాల్లో ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు:
చమురు విక్రయ సంస్థలు ప్రతినెలా ప్రారంభంలోనే కొత్త ధరలు ప్రకటిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన సిలిండర్ ధరలు మీ వంటగది బడ్జెట్ పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. ఆగస్టు 1న కంపెనీలు 19కేజీల కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరను రూ. 202 తగ్గింది. 14.2 కేజీల డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను మాత్రం స్థిరంగా ఉంచాయి.
ఎల్పీజీ ఈకేవైసీ రూల్స్:
మీరు డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ సిలిండర్లను అదే ధరకు కొనాలంటే ఎల్పీజీకి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన పనిని పూర్తి చేసేందుకు ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు అంటే ఇంకా 5 రోజుల గడువు ఉంది. ఐఓసీఎస్, బీపీసీఎల్, హెచ్ పీసీఎల్ ఇటీవల ఎల్పీజీ ఇకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు గడువును ఆగస్టు 23 నుంచి ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు పొడిగించాయి. ఎల్పీజీకి ఈకేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయనట్లయితే ఇబ్బందులు ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఏటీఎఫ్ :
ఎల్పీజీ ధరలతోపాటుగా వైమానిక ఇంధనం సీఎన్జీ, పీఎన్జీ ధరల్లో కూడా సెప్టెంబర్ 1న సవరణలు జరుగుతాయి. ఏటీఎఫ్ ధరల్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల విమాన ప్రయాణ ఛార్జీలు మారే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది విమాన ప్రయాణికుల జేబు ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.
కార్ల ధరలు మరింత ప్రియం:
సెప్టెంబర్ నెల ఆరంభం కార్ల ప్రియులకు బిగ్ షాక్ ఇవ్వనుంది. టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్, సెప్టెంబర్ 1, 2026 నుండి తమ అన్ని కార్లు, ఎస్యూవీల ధరలను రూ. 25,000 వరకు పెంచాలని యోచిస్తోంది. ఈ ధరల పెంపు ఐసిఇ (ICE) ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (ఈవీలు) రెండింటికీ వర్తిస్తుంది. టాటాతో పాటు, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కూడా ఈ ఏడాది తమ మూడవ కార్ల ధరల పెంపును ప్రకటించింది.
విదేశీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త:
సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చే నిబంధనల మార్పు విదేశీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త అని చెప్పాలి. భారతదేశం నుండి విదేశాలకు ప్రయాణించే ప్రయాణికులు ఇకపై ఇమ్మిగ్రేషన్ కౌంటర్ వద్ద తమ బోర్డింగ్ పాస్లపై స్టాంప్ వేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా, ప్రయాణికులు తమ మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డింగ్ పాస్ను లేదా దాని ప్రింటెడ్ కాపీని చూపించడం ద్వారా ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయగలరు. ఈ నిబంధనల మార్పు విమాన ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్ అని చెప్పాలి.
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