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సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..ఎల్పీజీ నుండి విమాన ప్రయాణం వరకు మారనున్న 5 కీలక విషయాలు.. సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం..!!

September 1 Rules Changes 2026: వచ్చేనెల సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి కూడా మన వంటింటి బడ్జెట్ నుంచి విదేశీ ప్రయాణాల వరకు ఎన్నో అంశాల్లో ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..ఎల్పీజీ నుండి విమాన ప్రయాణం వరకు మారనున్న 5 కీలక విషయాలు.. సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..ఎల్పీజీ నుండి విమాన ప్రయాణం వరకు మారనున్న 5 కీలక విషయాలు.. సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం..!!
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