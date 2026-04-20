Gold Bond: లక్ష పెడితే 3 లక్షలొచ్చాయ్.. సావరీన్ గోల్డ్ బాండ్ ఇన్వెస్టర్లకు బంపర్ రిటర్న్స్ ..మీ దగ్గర ఈ బాండ్లు ఉన్నాయా?

SGB Gold Bond Price : సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్... ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు పంట పండిస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో లాభాలు కూడా అదే విధంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు 2020-21 సిరీస్ VII కింద గోల్డ్ బాండ్లకు సంబంధించి రిడెంప్షన్ ధరలను కూడా ప్రకటించింది. లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారికి ఏకంగా రూ. 3లక్షలు రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. అంటే ఏకంగా శాతానికిపైగానే రావడి వస్తుంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:41 AM IST

రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన ఓ ప్రకటన ప్రకారం.. కేంద్ర బ్యాంక్ ఏప్రిల్ 20న తన సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్  2020-21 సిరీస్ VII కింద ఇన్వెస్టర్లకు ముందుస్తు విమోచనను ప్రకటించింది. ఇది ఎస్ జీబీ స్కీముకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ నిబంధనల పరిధిలోకి వస్తుంది. ఆ రూల్స్ ప్రకారం గోల్డ్ బాండ్లను జారీ చేసిన తేదీ నుంచి 5ఏళ్ల తర్వాత వడ్డీ చెల్లించిన తేదీన ముందస్తుగా విమోచించుకోవచ్చు. 

అయితే ఎస్ జీబీల విమోచన ధర, విమోచన తేదీకి ముందు 3 ట్రేడింగ్ రోజులు 999 స్వచ్ఛత గత బంగారం ముగింపు ధరల సాధారణ సగటుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ లిమిటెడ్ ప్రచురించిన ధర అవుతుందని అందులో పేర్కొంది. దీని ప్రకారం గత మూడు ట్రేడింగ్ రోజుల్లో బంగారం ముగింపు ధరల సాధారణ సగటు ఆధారంగా ఏప్రిల్ 20న ముందస్తు విమోచన కోసం విమోచన ధర ఒక్కో ఎస్ జీబీ యూనిట్ రూ. 15,254 గా ఉంటుంది. 

అంటే ఇన్వెస్టర్లు యూనిట్ కు రూ. 5,051 ఇష్యూ ధరతో పోల్చినట్లయితే గోల్డ్ బాండ్లను ఎంచుకున్న ఇన్వెస్టర్లు యూనిట్ కు  రూ. 15,254 చొప్పున 202శాతం పైగానే లాభపడ్డారు. ఆన్ లైన్ లో ఎస్ జీబీ లను కొనుగోలు చేసిన ఇన్వెస్టర్లు ఇష్యూ సమయంలో రూ. 50 డిస్కౌంట్ కూడా పొందారు. ఆన్ లైన్ డిస్కౌంట్ ను కూడా పరిగణలోనికి తీసుకున్నట్లయితే వారికి లాభం 205శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈ రాబడులతోపాటు ఎస్ జీబీలు ఇన్వెస్టర్లకు హోల్డింగ్ కాలానికి 2.5శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటును కూడా అందిస్తాయి. రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ సాధారణంగా మెచ్యూరిటీ సమయంలో చెల్లిస్తారు. ఇది జారీ చేసిన తేదీ నుంచి 8 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. 

ఇక సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ భారత ప్రభుత్వం తరపున రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసే ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. ఇవి బంగారంను గ్రాముల రూపంలో విలువ కలిగి ఉంటాయి. ఫిజికల్ గోల్డ్ తో ఉన్న అదనపు ఖర్చులు లేకుండా ప్రభుత్వ రక్షణతోపాటు మూలధన వృద్ధి ప్రయోజనాలను ఇన్వెస్టర్లకు అందిస్తాయి. అంటే భౌతిక బంగారానికి ఈ బాండ్స్ ఒక ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పాలి. కాగా 2026-27 ఆర్థిక ఏడాదికి గాను ఇంకా సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ల కొత్త విడతను ప్రకటించలేదు.  కాగా ప్రభుత్వ ఖజానాపై అదనంగా భారం పడుతుందన్న కారణంతో ఆర్బీఐ గత కొంత కాలంగా గోల్డ్ బాండ్లను జారీ చేయడం లేదు. అయితే వీటి టెన్యూర్ 8 సంవత్సరాలు ఉంటుంది  గతంలో ఇష్యూ చేసిన బాండ్లకు ఇప్పుడు డబ్బుల్ని చెల్లిస్తోంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
 

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Sovereign Gold BondSGBRBIGold Bond redemptionSGB 2020-21 Series-VII

