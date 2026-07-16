/డబ్బుల కోసం కన్నప్రేమనే మరిచిన కొడుకు ..రూ.2.70 కోట్లు లాక్కుని తల్లిని నడిరోడ్డుపైకి గెంటేసిన కుమారుడు..!!

Property Dispute: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గాజులగూడెం గ్రామానికి చెందిన కోమటిరెడ్డి దేవిరెడ్డి, సుశీలమ్మ దంపతులకు వంశపార్యపరంగా 22 ఎకరాల భూమి వచ్చింది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు అనంత్ రెడ్డి నర్సింహారెడ్డి.. పద్మావతి, ప్రభావతి అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ఉన్నారు. దాదాపు 50 సంవత్సరాల క్రితం భర్త దేవిరెడ్డి మరణించారు. అప్పటి నుంచి సుశీలమ్మ పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసి.. ఓ ఇంటి వారిని చేసింది. కుటుంబ అవసరాల కోసం కొంత భూమిని విక్రయించారు. చివరకు ఇప్పుడు 15 ఎకరాలు మిగిలింది. అందులో ఇద్దరు కొడుకులు ఆరున్నర ఎకరాల చొప్పున వారికి పంచి ఇచ్చింది. మిగిలిన 2 ఎకరాల భూమిని విక్రయిస్తే.. 2.70కోట్లు వచ్చాయి. ఆ డబ్బును చిన్న కుమారుడు నర్సింహా రెడ్డి ని నమ్మి అతనికి ఇచ్చింది.
కొంతకాలంగా సుశీలమ్మ అనారోగ్యానికి గురైంది. వైద్య ఖర్చుల కోసం చిన్న కొడుకుకు ఇచ్చిన డబ్బు ఇవ్వాలని కోరింది. దానికి నర్సింహారెడ్డి నిరాకరించాడు. అంతేకాదు కన్నతల్లి అని కూడా చూడకుండా ఇంట్లో నుంచి గెంటేశాడు. దీంతో దిక్కతోచని ఆ సుశీలమ్మ దాదాపు నెల రోజుల పాటు ఇంటి డాబాపై ఎండకు ఎండుతూ.. వానకు తడుస్తూ.. బ్రెడ్ ముక్కలు తింటూ కాలం వెళ్లదీసింది. బాధితురాలు ఈనెల 13వ తేదీన రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డిని కలిసి తన ఆవేదనను కొడుకు చేసిన అన్యాయాన్ని వెళ్లబోసుకుంది. సుశీలమ్మ దీన స్థితిని చూసి చలించిన కలెక్టర్ వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు శంకర్ పల్లి పోలీసులు చిన్న కుమారుడు నర్సింహారెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
డబ్బు పిచ్చితో కన్నప్రేమను, మానవత్వాన్ని మంటగలిపిన ఈ కలియుగ శ్రావణ కుమారుడి తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆస్తి కోసం కన్నతల్లినే అనాథను చేసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
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