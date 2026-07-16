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  • /డబ్బుల కోసం కన్నప్రేమనే మరిచిన కొడుకు ..రూ.2.70 కోట్లు లాక్కుని తల్లిని నడిరోడ్డుపైకి గెంటేసిన కుమారుడు..!!

డబ్బుల కోసం కన్నప్రేమనే మరిచిన కొడుకు ..రూ.2.70 కోట్లు లాక్కుని తల్లిని నడిరోడ్డుపైకి గెంటేసిన కుమారుడు..!!

Property Dispute: ఆస్తిపై ఉన్న మితిమీరిన వ్యామోహం మనుషుల మధ్య బంధాలను, కన్నప్రేమను ఎలా ఖూనీ చేస్తుందో చెప్పడానికి రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన ఈ అమానుష ఘటనే నిదర్శనం. కంటికి రెప్పలా పెంచిన కన్నతల్లిని ఆదరించాల్సింది పోయి..ఆమె ఆస్తినంతా లాక్కుని నడిరోడ్డుపైకి గెంటేసాడు ఒక కరకు పుత్రుడు. శంకర్‌పల్లి మండలం గాజులగూడెం గ్రామంలో ఈ దారుణం వెలుగుచూసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:28 PM IST
డబ్బుల కోసం కన్నప్రేమనే మరిచిన కొడుకు ..రూ.2.70 కోట్లు లాక్కుని తల్లిని నడిరోడ్డుపైకి గెంటేసిన కుమారుడు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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