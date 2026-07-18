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ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఉద్యోగం వదిలేసి మట్టిని నమ్ముకున్నాడు.. నెలకు రూ. 3లక్షల సంపాదిస్తున్న శివకుమార్ సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే ఫిదావ్వాల్సిందే..!!

Shivakumar Swami success story: కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా, హెగ్గవడిపుర గ్రామానికి చెందిన శివకుమార్ స్వామి ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు. వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో..  తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి  ఉగమ నర్సరీ ని ప్రారంభించాడు.  ఆధునిక అంటుకట్టే పద్ధతులను ఉపయోగించి రకరకాల పండ్ల చెట్లను సాగు చేస్తున్నాడు. నాణ్యమైన మొక్కలను అందించడంతో పాటు, రైతులకు ఉచితంగా వ్యవసాయ శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నాడు. నేడు.. అతను నెలకు 200,000 నుండి 300,000 రూపాయల వరకు సంపాదిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:55 PM IST
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఉద్యోగం వదిలేసి మట్టిని నమ్ముకున్నాడు.. నెలకు రూ. 3లక్షల సంపాదిస్తున్న శివకుమార్ సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే ఫిదావ్వాల్సిందే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఉద్యోగం వదిలేసి మట్టిని నమ్ముకున్నాడు.. నెలకు రూ. 3లక్షల సంపాదిస్తున్న శివకుమార్ సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే ఫిదావ్వాల్సిందే..!!
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