/ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఉద్యోగం వదిలేసి మట్టిని నమ్ముకున్నాడు.. నెలకు రూ. 3లక్షల సంపాదిస్తున్న శివకుమార్ సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే ఫిదావ్వాల్సిందే..!!

Shivakumar Swami success story: చదువు పూర్తి చేశాక.. యువత మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి నగరంలో స్థిరపడాలని కలలు కంటారు. కానీ కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా హెగ్గవడిపుర గ్రామానికి చెందిన శివకుమార్ స్వామి పూర్తిగా భిన్నంగా ఆలోచించారు. సమాజంలో ఎంతో గౌరవం ఉన్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాన్ని వదిలి.. అతను మట్టిని నమ్ముకున్నాడు. ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు తన కుటుంబంతోపాటు స్నేహితులు, తోటి ఉపాధ్యాయులు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూసారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదిలి.. వ్యవసాయం చేయడం ఏంటని విచిత్రంగా చూశారు. కానీ నేడు ఆ మట్టిని నమ్ముకున్న శివకుమార్ స్వామి సాధించిన విజయం.. సంపాదన చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 2 సంవత్సరాల పాటు ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా విద్యార్థులకు బోధించారు. కానీ నేడు ఆయన తన సొంతంగా వ్యవసాయం చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. నెలకు 3లక్షల వరకు ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నాడు.
వ్యవసాయం కేవలం జీవన విధానం మాత్రమే కాదని, అది ఒక లాభదాయకమైన వ్యాపారం అని రైతు శివకుమార్ నిరూపించారు. ఆయన స్థాపించిన ఉగమ నర్సరీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది రైతులకు మార్గదర్శకంగా నిలిచింది. ఈ నర్సరీ నుండి ఆయన నెలకు 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. నష్టాల కారణంగా ప్రజలు వ్యవసాయాన్ని వదిలి నగరాలకు తరలిపోతున్న ఈ రోజుల్లో, ఆయన మట్టిపై ఆధారపడి ఇంతటి గొప్ప విజయాన్ని ఎలా సాధించారనే దాని వెనుక ఒక రహస్యం ఉంది. ఒకప్పుడు ఆయనను విమర్శించిన వారు కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఆదాయాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
శివకుమార్ స్వామి సాధించిన ఈ అద్భుతమైన విజయం వెనకున్న అసలు రహస్యం ఏంటంటే.. అంటుకంటే సాంకేతికత. ఆయన నర్సరీలో ఒకే మామిడి చెట్టుకు అనేక రకాల పండ్లు కాసిన ద్రుశ్యాలను మనం చూడవచ్చు. పాత పండ్ల చెట్లపై టాప్ వర్క్ అనే సరికొత్త పద్దతిని ఉపయోగించిన అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. కేవలం మన దేశానికి చెందిన మొక్కలే కాదు విదేశాల నుంచి తీసుకువచ్చిన బటర్ నట్, మామిడి, పనస, కొబ్బరి వంటి పలు రకాల మొక్కలను పెంచుతూ వ్యవసాయంలో ఒక పెద్ద విప్లవాన్నే తీసుకువచ్చారు. పలు రకాల మొక్కలను ఒకే చోట పెంచుతూ.. లాభాలను రెట్టింపు చేసుకుంటున్నారు.
నాణ్యతతో వినియోగదారుల నమ్మకం...
ఉగమ నర్సరీ కేవలం మొక్కలను అమ్మదు. వారు నర్సరీలోనే మొక్కలను జాగ్రత్తగా పెంచుతారు. ఆ మొక్కల నుండి వచ్చిన పండ్లను మొదట వినియోగదారులకు చూపిస్తారు. మొక్కల నాణ్యతకు పూర్తి హామీ ఇచ్చిన తర్వాతే వాటిని రైతులకు అమ్ముతారు. శివకుమార్ నిజాయితీ కారణంగా, ఉగమ నర్సరీ మొక్కలకు ఇతర జిల్లాల నుండే కాకుండా విదేశాల నుండి కూడా అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఆయన కొనుగోలుదారుల సంతృప్తికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకపోవడమే ఆయన విజయానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి.
రైతులకు ఉచిత విద్య...
శివకుమార్ వృత్తిపరంగా వ్యవసాయం ప్రారంభించినప్పటికీ.. ఆయన ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నాడు. బోధన పట్ల ఆయనకున్న అభిరుచి సజీవంగా ఉంది. ఆయన కేవలం మొక్కలు అమ్మి డబ్బు తీసుకోరు. మొక్కలు కొనుగోలు చేసే రైతులకు వాటిని ఎలా సంరక్షించుకోవాలి, సేంద్రియ ఎరువులను ఎలా ఉపయోగించాలి, నీటిని సరిగ్గా ఎలా నిర్వహించాలి, తెగుళ్ల నుండి సమర్థవంతంగా ఎలా రక్షించుకోవాలి అనే విషయాలపై ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్నారు. శాస్త్రీయ వ్యవసాయంపై సరైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తూ ఆయన రైతులకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాఠశాలల్లో పిల్లలకు బోధించిన ఈ ఉపాధ్యాయుడు, ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది రైతులకు మార్గదర్శిగా మారి, వారికి వ్యవసాయంలో విజయ పాఠాలను బోధిస్తున్నారు. సరైన ప్రణాళిక, అంకితభావంతో వ్యవసాయంలో అద్భుతాలు సాధించవచ్చని నిరూపించిన శివకుమార్ స్వామి ప్రస్థానం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని చెప్పుకోవచ్చు.
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