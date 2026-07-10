/రైతులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఆ పంట సాగు చేస్తే చాలు.. ఏకంగా రూ. 10 లక్షల బహుమతి ప్రకటించిన మంత్రి..!!

Oil Palm Cultivation: సిద్ధిపేట జిల్లాలో ఆయిల్ ఫామ్ సాగును పెద్దెత్తున విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యచరణ చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం జిల్లాలో సాగవుతున్న విస్తీర్ణాన్ని 50వేల ఎకరాలకు చేర్చాలన్న లక్ష్యంతో రైతులను ప్రోత్సహిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగానే.. హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలోని అక్కన్నపేట మండలం జంగం గ్రామంలో జరిగిన మెగా ఆయిల్పామ్ పెంపకం కార్యక్రమంలో మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్తో కలిసి పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లాలో సుమారు 14,000 ఎకరాల్లో ఆయిల్పామ్ సాగు జరుగుతోంది. జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణాన్ని 50,000 ఎకరాలకు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని మంత్రి పొన్న ప్రభాకర్ తెలిపారు. సాంప్రదాయ పంటలతో పాటు అధిక ఆదాయాన్నిచ్చే ఇతర పంటల వైపు కూడా రైతులు మారాలని మంత్రి సూచించారు.
దేశంలో వంటనూనె వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఆయిల్పామ్ సాగు కీలకమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. మొదటి నాలుగేళ్లపాటు రైతులు ఆయిల్పామ్ పంటను ఓపికగా సాగు చేస్తే, దీర్ఘకాలంలో మంచి ఆదాయాన్ని ఆర్జించే సామర్థ్యం వారికి ఉందని మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి తెలిపారు. తొలి దశలో, రైతులకు ప్రభుత్వ రాయితీలు, రైతు భరోసా వంటి పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందుతుందని ఆయన తెలిపారు. వరి సాగుతో పోలిస్తే ఆయిల్పామ్ సాగుకు తక్కువ నీరు అవసరమని, హుస్నాబాద్ సమీపంలో ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నందున రైతులకు రవాణా సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని ఆయన వివరించారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయకపోయినప్పటికీ, గతేడాది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తంలో వరిని సేకరించిందని మంత్రి గుర్తుచేశారు. గిడ్డంగులు, బియ్యం ఎగుమతులు, ఎఫ్సీఐ కొనుగోళ్ల ప్రస్తుత పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు లాభదాయకమైన ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ఎంచుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చెన్నూరు ప్రాంతంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోని రైతులు కూడా ఆయిల్పామ్ సాగుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారన్నారు. గ్రామాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో పెద్ద ఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమం ప్రారంభించి, రైతులకు ఆయిల్పామ్ ప్రయోజనాలను వివరించాలని సూచించారు. 100 ఎకరాలకు పైగా సాగు చేస్తున్న గ్రామాలకు రూ.10 లక్షల ప్రోత్సాహకం అందించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
ఆయిల్పామ్ సాగును ప్రోత్సహించేందుకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. ఒక గ్రామం 100 ఎకరాలకు పైగా ఆయిల్పామ్ సాగు చేస్తే, ఆ గ్రామానికి రూ. 5 లక్షల ప్రోత్సాహకం లభిస్తుందని ప్రకటించారు. దీనికి స్పందిస్తూ, జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, తన వ్యక్తిగత నిధుల నుండి అదనంగా రూ. 5 లక్షలు అందిస్తానని ప్రకటించారు. దీనితో, 100 ఎకరాలకు పైగా ఆయిల్పామ్ సాగు ఉన్న ప్రతి గ్రామానికి మొత్తం సహాయం రూ. 10 లక్షలకు చేరుతుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో, మంత్రులు ప్రముఖ ఆయిల్పామ్ రైతు అయిన సంపత్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించి.. సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మున్నూరు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తి, జాయింట్ కలెక్టర్ లక్ష్మీ కిరణ్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ తిరుపతి రెడ్డి, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ శివయ్య, ప్రజా ప్రతినిధులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు హాజరయ్యారు.
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