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రైతులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఆ పంట సాగు చేస్తే చాలు.. ఏకంగా రూ. 10 లక్షల బహుమతి ప్రకటించిన మంత్రి..!!

Oil Palm Cultivation: ఒక గ్రామం 100 ఎకరాలకు పైగా ఆయిల్‌పామ్ సాగు చేస్తే, ఆ గ్రామానికి రూ. 5 లక్షల ప్రోత్సాహకం లభిస్తుందని ప్రకటించారు. దీనికి స్పందిస్తూ, జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, తన వ్యక్తిగత నిధుల నుండి అదనంగా రూ. 5 లక్షలు అందిస్తానని ప్రకటించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:54 PM IST
రైతులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఆ పంట సాగు చేస్తే చాలు.. ఏకంగా రూ. 10 లక్షల బహుమతి ప్రకటించిన మంత్రి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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