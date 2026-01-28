English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Market Strategy: మార్కెట్లు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు..లాభాల బాట పట్టించే ఫ్లెక్సీ క్యాప్ వ్యూహం?!

Market Strategy: మార్కెట్లు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు..లాభాల బాట పట్టించే 'ఫ్లెక్సీ క్యాప్' వ్యూహం?!

Sideways Market Strategy: షేర్ మార్కెట్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. భారీ పెరుగుదల లేదా ఒడిదుడుకుల తర్వాత, మార్కెట్ సాధారణంగా ఒక సమీకరణ దశ (Consolidation Phase) లోకి ప్రవేశిస్తుంది. 2025 ముగింపులో భారతీయ మార్కెట్లు సరిగ్గా ఇటువంటి దశలోనే ఉన్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:44 AM IST

Sideways Market Strategy: షేర్ మార్కెట్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. భారీ పెరుగుదల లేదా ఒడిదుడుకుల తర్వాత, మార్కెట్ సాధారణంగా ఒక సమీకరణ దశ (Consolidation Phase) లోకి ప్రవేశిస్తుంది. 2025 ముగింపులో భారతీయ మార్కెట్లు సరిగ్గా ఇటువంటి దశలోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మార్కెట్ దిశ కంటే మీ పెట్టుబడి వ్యూహమే కీలకం. బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ హెడ్ (ఈక్విటీ) సొర్భ్ గుప్తా విశ్లేషణ ప్రకారం.. మార్కెట్లు ఒకే పరిమితిలో కదులుతున్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

సైడ్‌వేస్ మార్కెట్ అంటే ఏమిటి?
మార్కెట్ సూచీలు (Nifty/Sensex) పెద్దగా పెరగకుండా లేదా తగ్గకుండా ఒకే రేంజ్ లో కదలడాన్ని సైడ్‌వేస్ మార్కెట్ అంటారు.
అపోహ: మార్కెట్ పెరగడం లేదు కాబట్టి అవకాశాలు లేవని చాలామంది భావిస్తారు.
వాస్తవం: సూచీలు స్థిరంగా ఉన్నా, లోలోపల వివిధ రంగాలు, స్టాక్స్ మధ్య పనితీరులో చాలా వ్యత్యాసం (Dispersion) ఉంటుంది. కొన్ని రంగాలు పుంజుకుంటే, మరికొన్ని క్షీణిస్తాయి.

ఫ్లెక్సీ క్యాప్ (Flexi Cap) ప్రయోజనం
మార్కెట్ ఒకే పరిమితిలో ఉన్నప్పుడు, కఠినమైన నియమాలు ఉన్న ఫండ్స్ కంటే ఫ్లెక్సీ క్యాప్ వ్యూహాలు మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. దీనికి కారణాలు..

పరిమితులు లేవు: లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల మధ్య ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటే అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టే స్వేచ్ఛ ఫండ్ మేనేజర్‌కు ఉంటుంది.

వేగవంతమైన మార్పు: పరిస్థితులు మారినప్పుడు, స్థిరమైన ఆదాయం ఉన్న కంపెనీల నుండి అధిక వృద్ధి ఉన్న సంస్థల వైపు పెట్టుబడులను సులభంగా మళ్లించవచ్చు.

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో మెగాట్రెండ్లు
మార్కెట్ సమీకరణ దశలో ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి పునాదులైన కొన్ని మెగాట్రెండ్లు బలంగా ఉన్నాయి:

1) డిజిటల్ స్వీకరణ, ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్.

2) మాన్యుఫాక్చరింగ్, ఫైనాన్షలైజేషన్.

3) ఆరోగ్యం, వెల్నెస్, ఫార్మలైజేషన్.

ఈ ట్రెండ్లు అన్ని రంగాలపై ఒకేలా ప్రభావం చూపవు. అందుకే, బలమైన వ్యాపార నమూనాలు కలిగిన సంస్థలను ఎంచుకోవడం (Bottom-up selection) ఈ దశలో అత్యంత ముఖ్యం.

డైవర్సిఫికేషన్: కేవలం రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ మాత్రమే కాదు
సమీకరణ దశలు తరచుగా భవిష్యత్తులో వచ్చే భారీ ర్యాలీలకు పునాది వేస్తాయి. ఈ సమయంలో వైవిధ్యభరితమైన (Diversified) పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల ఒకే థీమ్ లేదా రంగంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు.

అధిక విలువ నిర్ణయాలు (High Valuations) లేని మంచి నాణ్యమైన కంపెనీలను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.

మార్కెట్లు స్తబ్దుగా ఉన్నప్పుడు నెమ్మదితనం కంటే, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే ఫ్లెక్సిబిలిటీ (అనుకూలత) నిజమైన వ్యత్యాసాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది కేవలం స్వల్పకాలిక వ్యూహం కాదు, దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టించడానికి ఒక అనివార్యమైన మార్గం.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది మాత్రమే. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Market StrategyFlexi CapSideways Market Strategy TeluguNifty/SensexFlexi Cap Fund Benefits

