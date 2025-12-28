Silver Bull Run: వెండి వెలుగుల వెనుకున్న ఐదు రంగాలు ఇవే.. డిమాండ్ ఇలాగే ఉంటే కిలో వెండి రూ. 6లక్షలు పక్కా..!!

Explanation for the Rise in Silver Prices: బంగారం.. కాదు.. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉంది వెండి. బంగారాన్ని పక్కకు నెట్టి వెండి జెట్ స్పీడుతో దూసుకుపోతోంది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2.75లక్షలు ఉంది. రాబడి పరంగా చూస్తే.. వెండి బంగారాన్ని మాత్రమే కాదు ఈక్విటీ మార్కెట్లను కూడా వెనక్కి నెట్టేసింది. అయితే.. ఈ పెరుగుదల చూసి చాలామందికి ఇది కేవలం ఊహాజనిత బుడగేనా అనే అనుమానం వస్తోంది. కానీ లోతుగా పరిశీలిస్తే.. వెండి ధరల ర్యాలీకి వెనుక చాలా బలమైన, దీర్ఘకాలిక కారణాలు ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇది కేవలం ఇన్వెస్టర్ల భావోద్వేగాల వల్ల వచ్చిన పెరుగుదల కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక అవసరాల ఫలితమని చెప్పవచ్చు. వెండి వెలుగుల వెనుకున్న ఐదు రంగా గురించి తెలుసుకుందాం. డిమాండ్ ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే కిలో వెండి ధర రూ. 6లక్షలకు చేరుకోవడం ఖాయమని విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం వెండి డిమాండ్ను ముందుకు నడిపిస్తున్న ఐదు కీలక రంగాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఏ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకైనా అత్యంత అవసరమైన రంగాలు కావడం విశేషం. ఈ రంగాలు బలంగా ఉన్నంతకాలం వెండికి డిమాండ్ తగ్గే అవకాశమే లేదు.
సౌర విద్యుత్ రంగం:
ప్రపంచం మొత్తం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మళ్లుతున్న నేపథ్యంలో.. సౌర విద్యుత్ రంగం వెండికి అతిపెద్ద డిమాండ్ కేంద్రంగా మారింది. ఒక సౌర ప్యానెల్ తయారీలో సగటున 15 నుంచి 20 గ్రాముల వెండిని ఉపయోగిస్తారు. గత నాలుగేళ్లలో సౌర రంగం నుంచి వచ్చే వెండి డిమాండ్ రెండింతలు పెరిగింది. 2020లో సుమారు 94 మిలియన్ ఔన్సులుగా ఉన్న డిమాండ్.. 2024 నాటికి 240 మిలియన్ ఔన్సులకు పైగా చేరింది. భారత్ కూడా ఈ విషయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దేశం ఇప్పటికే 100 గిగావాట్లకు పైగా సౌర సామర్థ్యాన్ని సాధించింది. 2030 నాటికి 500 గిగావాట్ల శిలాజేతర శక్తి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. ఈ వేగంతో చూస్తే, భవిష్యత్తులో ప్రపంచ వెండి డిమాండ్లో సౌర రంగం వాటా మరింత పెరగనుంది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగం:
పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలతో పోలిస్తే.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో వెండి వినియోగం రెండు నుంచి మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. బ్యాటరీలు, వైర్లు, కనెక్టర్లు, పవర్ కంట్రోల్ యూనిట్లలో వెండి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారుకు సగటున 25 నుంచి 50 గ్రాముల వెండి అవసరం అవుతుంది. అంతేకాదు, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు కిలోల కొద్దీ వెండి అవసరం అవుతోంది. భారతదేశం 2030 నాటికి తన ప్రైవేట్ వాహనాల్లో 30 శాతం EVలుగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం వల్ల, వెండి డిమాండ్ మరింత పెరగడం ఖాయం.
ఎలక్ట్రానిక్స్ , AI డేటా సెంటర్లు:
డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు డేటా సెంటర్లు ప్రాణం. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీకండక్టర్లు, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా అన్ని రంగాల్లో వెండి కీలక లోహంగా మారింది. భారత్లో రిలయన్స్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజాలు భారీ AI డేటా సెంటర్లను నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు వెండి వినియోగాన్ని గణనీయంగా పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి సరఫరా డిమాండ్ను తట్టుకోలేకపోతోంది. 2024లో డిమాండ్ 1.16 బిలియన్ ఔన్సులు ఉండగా.. ఉత్పత్తి మాత్రం 820 మిలియన్ ఔన్సులకే పరిమితమైంది.
వైద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం:
వెండికి ఉన్న యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ లక్షణాల వల్ల, ఇది వైద్య పరికరాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కాలిన గాయాల డ్రెస్సింగ్లు, శస్త్రచికిత్స పరికరాలు, కాథెటర్లు, ఇంప్లాంట్లు ఇలా అన్నింటిలో వెండి పూతలు వాడుతున్నారు. భారతదేశంలో ఆరోగ్య రంగం వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో, వెండి ఆధారిత వైద్య ఉత్పత్తుల డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది.
5G భవిష్యత్తు 6G మౌలిక సదుపాయాలు:
5G టెక్నాలజీకి అత్యుత్తమ విద్యుత్ వాహకత అవసరం. అది వెండిలో ఉంది. యాంటెనాలు, బేస్ స్టేషన్లు, సర్క్యూట్ బోర్డులు, స్విచ్లలో వెండి తప్పనిసరి. భారత్ ఇప్పటికే లక్షల సంఖ్యలో 5G టవర్లను ఏర్పాటు చేసింది. 2030 నాటికి దాదాపు బిలియన్ మంది 5G వినియోగదారులు ఉండనున్నారని అంచనా.
మొత్తంగా చూస్తే.. వెండి ధరల ర్యాలీ వెనుక ఊహాగానాల కంటే బలమైన పారిశ్రామిక అవసరాలే ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. సరఫరా పరిమితంగా ఉండగా.. డిమాండ్ మాత్రం బహుళ రంగాల నుంచి వేగంగా పెరుగుతోంది. అందుకే వెండి పెరుగుదల ఒక తాత్కాలిక ట్రెండ్ కాకుండా, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక మార్పుగా కనిపిస్తోంది.
