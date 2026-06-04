Silver Import Duty News: బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ చేదు నిజం ఇప్పుడే తెలుసుకోండి. దేశంలో రానున్న రోజుల్లో వెండి ధరలు రెక్కలు తొడగనున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వెండి దిగుమతులను తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. దేశీయంగా రూపాయి విలువ బలహీనపడకుండా చూసేందుకు, విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు గాను కేంద్రం వెండి దిగుమతులపై కఠిన ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చింది.
ఇకపై లైసెన్స్ తప్పనిసరి?
గత నెలలో వెండి కడ్డీలు, సెమీ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్పై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్రం.. ఇప్పుడు మరికొన్ని ఉత్పత్తులను కూడా నియంత్రిత వర్గంలోకి చేర్చింది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం.. 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన వెండి పొడి (Silver Powder), రేణువులు (Silver Grains), పాక్షికంగా తయారైన వెండి ఉత్పత్తులను విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఇకపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) నుండి ముందస్తుగా ప్రత్యేక లైసెన్స్ లేదా అనుమతి తీసుకోవడం తప్పనిసరి చేయనున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా వెండిని వినియోగించే దేశాల్లో భారతదేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ వెండి దిగుమతుల కోసం ఏకంగా రూ.1.20 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసింది. కేవలం ఏప్రిల్ నెలలోనే వెండి దిగుమతులు 157 శాతం మేర పెరిగినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. ఈ భారీ దిగుమతులకు అడ్డుకట్ట వేయడానికే ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ధరలు ఎందుకు పెరుగుతాయి?
ప్రభుత్వ అనుమతులు (లైసెన్స్) రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లో వెండి సరఫరా తగ్గి, తాత్కాలికంగా తీవ్ర కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. డిమాండ్కు తగ్గ సప్లై లేకపోవడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో వెండి ధరలు తక్షణమే పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెండిని కేవలం ఆభరణాలు, నాణేలు, పూజా సామాగ్రి కోసమే కాకుండా పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం కూడా విరివిగా వాడుతుంటారు. ఈ కొత్త ఆంక్షల ప్రభావం సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి చెందిన పరిశ్రమలపై తీవ్రంగా పడనుంది. ముడిసరుకు కొరత కారణంగా ఆయా రంగాల్లో తయారీ వ్యయం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
వెండి ధర ఎంత ఉంది?
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2.90 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. గతంలో ఇది గరిష్టంగా రూ.4 లక్షల మార్కును తాకగా.. ప్రస్తుతానికి స్థిరంగా ఉంది. అయితే కేంద్రం విధించిన తాజా ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఈ ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయికి చేరే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
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