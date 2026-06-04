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Silver Import Duty: వెండి కొనే వారికి బ్యాడ్‌న్యూస్..భారీగా పెరగనున్న వెండి ధరలు..కేంద్రం ఝలక్!

Silver Import Duty News: దేశంలో రానున్న రోజుల్లో మరోసారి వెండి ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెండి దిగుమతులపై మరోసారి ఆంక్షలు అములు చేయనున్న క్రమంలో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని జోస్యం చెబుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:11 PM IST
Silver Import Duty: వెండి కొనే వారికి బ్యాడ్‌న్యూస్..భారీగా పెరగనున్న వెండి ధరలు..కేంద్రం ఝలక్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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వెండి కొనే వారికి బ్యాడ్‌న్యూస్..భారీగా పెరగనున్న వెండి ధరలు..కేంద్రం ఝలక్!
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