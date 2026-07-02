/వెండి కొంటున్నారా? అయితే గుడ్ న్యూస్...భారీగా పడుతున్న సిల్వర్ ధర...ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా..?

Silver Investment: గత కొంత కాలంగా వెండి ధరల్లో భారీగా తగ్గుదల నమోదు అవుతోంది. ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులను సంతోషపరిచింది. గత నెలలో వెండి ధరలు అంచనాలకు మించి పతనమయ్యాయి. కేవలం 30 రోజుల్లో కిలోగ్రాము వెండి ధర ఎంత పడిపోయిందో తెలుసా? ఈ ఇటీవలి భారీ తగ్గుదలతో.. మార్కెట్ దృష్టి వెండి వైపు మళ్లింది. గత నెలలో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలతో పాటు వెండి ధరలు కూడా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి.
సాధారణంగా, బంగారం ధరలు మారినప్పుడు, వెండి ధరలు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తాయి. అయితే.. జూన్లో వెండి మార్కెట్లో తగ్గుదల మరింత తీవ్రంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ మారకపు రేటులో మార్పుల కారణంగా నెల ప్రారంభంలో వెండి ధరలు కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ, ఈ పెరుగుదల ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. నెల మధ్య నుండి, ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితులు క్రమంగా మారాయి. పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల నుండి ఈక్విటీల వంటి ఇతర ఆస్తుల వైపు మళ్లడంతో లాభాల స్వీకరణ పెరిగింది. చివరికి.. నెల చివరిలో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది.
జూలై 2 వ తేదీ నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు వెండి ధర సుమారుగా 60 డాలర్ల నుంచి 62 డాలర్ల మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. భారత మార్కెట్లో ఒక కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,40,100 నుంచి రూ. 2,45, 000 మధ్య పలుకుతోంది. వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే ఛాన్స్ ఉందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో గత నెల నుంచి వెండి ధరలు దాడాపు 83శాతం మేర తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ ఏడాది గరష్ట స్థాయి నుంచి 101.40 కిచేరింది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా వెండిపై ఒత్తిడి పెరిగిందని చెప్పాలి. అయితే ఇరాన్, అమెరికా శాంతి ఒప్పందం వల్ల భౌగోళికంగా ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి నుంచి డాలర్ వైపు మొగ్గుచూపుతుండటంతో సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గిందని చెప్పాలి. పెట్టుబడిదారులు అమెరికా 10 ఇయర్స్ బాండ్ ఈల్ట్స్ 4.49శాతానికి పెరగడంతో వెండి నుంచి వారి దృష్టి బాండ్ల వైపు మళ్లింది.
వెండిని ప్రధానంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో ప్రత్యామ్నాయ లోహాల వాడకం పెరగడం వల్ల పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ 19శాతానికి తగ్గింది. గతంలో సోలార్, ఏఐడేటా, ఈవీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ విప్లవం వల్ల వెండి ధరలు ఆకాశన్నంటాయి. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి కంటే వినియోగం భారీగా పెరిగిపోవడం వల్ల సప్లై లోటు ఏర్పడటంతో గతంలో ధరలు పెరుగుదలకు కారణమైందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత రికార్డులను పరిశీలించినట్లయితే 2026 ప్రారంభంలో వెండి ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 121.64 డాలర్లకు చేరుకుంది. భారత్ లో కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలను దాటింది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు వెండిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించారు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ధరలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి.
అయితే మీరు వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే భౌతిక రూపంలో కంటే స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా లభించే సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లు అత్యుత్తమ మార్గమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ధరల్లో హెచ్చుతగ్గుల రిస్క్ తగ్గించుకునేందుకు ప్రతినెలా కొంత మొత్తంలో సిల్వర్ సిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ భౌతిక రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారికి నగలు కాకుండా 99.9శాతం స్వచ్చమైన హాల్ మార్క్ కాయిన్స్ లేదా బార్స్ ను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. భారత మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,18,500 నుంచి రూ. 2,30,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రస్తుత తగ్గుదల అనేది తాత్కాలికమేనని.. భవిష్యత్తులో అంటే ఈ ఏడాది 2026 చివరి నాటికి వెండి తిరిగి రూ. 2.75 లక్షల నుంచి 3.20లక్షలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని బ్రోకరేజీ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ధరలు తక్కువగా ఉన్నందున వెండిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఎంపిక అని చెబుతున్నారు.
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