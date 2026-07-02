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వెండి కొంటున్నారా? అయితే గుడ్ న్యూస్...భారీగా పడుతున్న సిల్వర్ ధర...ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా..?

silver Investment: భారత మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,18,500 నుంచి రూ. 2,30,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రస్తుత తగ్గుదల అనేది తాత్కాలికమేనని.. భవిష్యత్తులో అంటే ఈ ఏడాది 2026 చివరి నాటికి వెండి తిరిగి రూ. 2.75 లక్షల నుంచి 3.20లక్షలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని బ్రోకరేజీ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇదే కరెక్ట్ టైమ్ అని సూచిస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:54 PM IST
వెండి కొంటున్నారా? అయితే గుడ్ న్యూస్...భారీగా పడుతున్న సిల్వర్ ధర...ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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