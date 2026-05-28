/Silver Rate: వెండి కొంటున్నారా.. కాస్త ఆగండి.. త్వరలోనే కుప్పకూలనున్న సిల్వర్ రేట్స్.. ఏకంగా 80,000..!!

Silver Rate: గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారంతో పోటి పడి వెండి ధరలు దూసుకుపోతున్నాయి. కొన్ని నెలల క్రితం వరకు వెండి మార్కెట్లో అత్యంత ఖరీదైన లోహంగా నిలిచింది. బంగారమే కాదు.. వెండిది కూడా పైచేయి అవుతుందని సామాన్యులు ఆందోళన చెందారు. భారీగా ధరలు పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు వేగంగా వెండిలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. బంగారం కంటే వెండి ధర భారీగా పెరుగుతుందని సోషల్ మీడియా కూడా హోరెత్తించింది. అయితే తాజాగా నివేదికలు మాత్రం త్వరలోనే వెండి ధరలు కుప్పకూలనున్నట్లు
2025లో వెండి ధరలు దాదాపు 140శాతం మేర పెరిగాయి. 2026 జనవరిలో వెండి ధర ఔన్సుకు 120 డాలర్లు దాటింది. దీంతో దేశంలో కిలో వెండి ధర 4లక్షలకు పైగానే పలికింది. ఈ తరుణంలో ఒక కొత్త వెండి సూపర్ సైకిల్ ప్రారంభమైందంటూ మార్కెట్లో సందడి నెలకొంది. సాధారణంగా ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆ ధరల గురించి ప్రతీ ఒక్కరూ చర్చిస్తుంటారు. వెండి, బంగారం విషయంలోనూ అదే జరిగింది. భవిష్యత్తులో బంగారం, వెండి కొనగలమా అనే భయం మొదలైంది.
ఇప్పుడు అదే భయం వెండి మార్కెట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వెండి ధరల పతనం ఇంకా ముగియలేదని విదేశీ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ మన దేశంలో మాత్రం వెండి డిమాండ్ భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 2.75లక్షలు నుంచి రూ.2లక్షలకు పడిపోవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అంటే కిలో వెండి ధర రూ. 70,000 నుంచి రూ. 80,000కు పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. వెండి ఎందుకు కుప్పకూలనుంది? భారత్ లో వెండికి డిమాండ్ ఎందుకు తగ్గుతోంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వెండి ధరలు ఎందుకు కుప్పకూలనున్నాయి?
వెండి కథ .. బంగారం కథకు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. బంగారాన్ని ప్రజలు ఒక సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తుంటారు. సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు, ఆపద సమయంలో బంగారం ఆసరాగా నిలుస్తుందని వారి నమ్మకం. అందుకే బంగారాన్ని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ వెండి కేవలం పెట్టుబడి లోహం మాత్రమే కాదు.. ఇదొక పారిశ్రామిక లోహం కూడా. మీరు వాడే మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి కంప్యూటర్లు, సోలార్ ప్యానెల్లు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు అన్నింటిలోనూ వెండిని ఉపయోగిస్తుంటారు. మరింత అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే వెండి ధర కేవలం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. దాని అసలైన బలం పరిశ్రమ డిమాండ్ లో ఉంటుంది. ఈ డిమాండ్ రానున్న రోజుల్లో తగ్గిపోతుందని యూబీఎస్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
ఇది వినడానికి చిన్న ప్రశ్న వలే కనిపించినా.. మార్కెట్లో దీని పరిణామాలు భారీగానే ఉన్నాయి. వెండి ధర భారీగా పెరిగిపోతుండటంతో పరిశ్రమలు దాని వాడకాన్ని తగ్గిస్తున్నాయి. భారీ ధరకు వెండిని కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకమేనా అని కంపెనీలు ఆలోచిస్తున్నాయి. ధరలు భారీగా పెరిగినంత కాలం డిమాండ్ క్షీణించడం లేదంటే బలహీనమైన డిమాండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉందని యూబీఎస్ స్పష్టం చేసింది. అంటే పరిశ్రమలు వెండిని కొనుగోళు చేయడం తగ్గిస్తే ఆటోమెటిగ్గా ధరలు పతనం అవుతాయన్నమాట.
పెరుగుట, విరుగుటకే :
పెరుగుట, విరుగుటకే అనే సామేత వలే.. వెండి ఎంత వేగంగా పెరిగిందో.. పతనం కూడా అంతే వేగంగా కొనసాగింది. ఒక ఔన్సుకు 120 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ధర.. అంతే వినాశనంతో ఒక్క రోజులోనే దాదాపు 30శాతం మేర పడిపోయింది. మార్చి 2026 నాటికి వెండి ఔన్సుకు 67.60 డాలర్లకు చేరుకుంది. అంటే దాదాపు రెండున్నర లక్షలు తగ్గింది. అక్కడి నుంచి కొద్దిగా కోలుకున్నప్పటికీ మార్కెట్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం వెండి ధర ఔన్సుకు 75 నుంచి 78డాలర్ల మధ్య కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత అమ్మకాలు భారీగా పడిపోవడంతో ఔన్సుకు సుమారు 72 డాలర్లకు పతనం అయ్యింది. ఈ పతనం మరింత కొనసాగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
భారత్ లో వెండి ధర ఎంత పడిపోయే అవకాశం ఉంది?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ఔన్సుకు 60 డాలర్లకు చేరుకుంటే డాలర్ మారకం సుమారు 95గా ఉంటే భారత్ లో వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ. 2.15లక్షల నుంచి రూ. 2.30లక్షలకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ వెండి ధర 55 డాలర్లు దాటితే దేశంలో దాని ధర కిలోకు రూ. 1.95 లక్షల నుంచి 2.10లక్షల వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుత కిలో రూ. 2.75 లక్షల నుంచి రూ. 70,000 నుంచి రూ. 80,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ వార్త విన్న తర్వాత ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందడం సహజమే. కానీ వెండి పతనానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి.
ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం గురించిన భయం:
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడితే, కర్మాగారాలు నెమ్మదిస్తాయి. టెక్నాలజీ రంగం నుంచి వెండికి డిమాండ్ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల వెండి వినియోగం కూడా తగ్గుతుంది.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్:
యూఎస్లో వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెరిగితే, బంగారం, వెండి వంటి లోహాలపై ఒత్తిడి పెరగవచ్చని మాక్వారీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు స్థిర ఆదాయం, డాలర్ ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
బలమైన డాలర్:
డాలర్ ఎంత బలంగా ఉంటే, విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడి అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు:
ఇరాన్ యుద్ధం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల సమయంలో, వెండి సురక్షిత పెట్టుబడిగా కొనుగోళ్లను ఆకర్షించింది. కానీ ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే, ఆ మద్దతు బలహీనపడవచ్చు. ప్రస్తుతం వెండి ప్రాథమికంగా అధిక విలువ కలిగి ఉందని హెచ్ఎస్బిసి కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వాస్తవ డిమాండ్, ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోలిస్తే ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. భవిష్యత్తులో బంగారం,వెండి వేర్వేరు మార్గాల్లో పయనించవచ్చని ఆ బ్యాంకు భావిస్తోంది. బంగారం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉండవచ్చు. కానీ వెండిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని తెలిపింది. అయితే మార్కెట్ పూర్తిగా బేరిష్గా మారలేదు.
వాస్తవానికి, వెండి అతిపెద్ద బలం దాని భవిష్యత్తులోనే ఉంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ, సోలార్ ప్యానెళ్లు, ఈవీలు, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ రంగాలన్నింటిలోనూ వెండి అవసరం అవుతుంది. దీర్ఘకాలంలో వెండి డిమాండ్ మళ్లీ పెరిగే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. డాలర్ బలహీనపడితే , భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగితే, లేదా పారిశ్రామిక డిమాండ్ బలంగా పుంజుకుంటే, వెండి తిరిగి పుంజుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook