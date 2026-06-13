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Silver Price: బంగారం వద్దు.. వెండి కొనండి.. రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లనున్న ధరలు.. సిల్వర్ రేట్ పెరుగుదలకు ఆ మూడు రంగాలే కారణం..!!

Silver Price: భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ.. వెండి ధరలు మాత్రం రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు విశ్లేషకులు.  ఆధునిక పరిశ్రమల వల్ల వెండికి డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో వెండికి ఉన్న బలమైన డిమాండ్ దాని ధర మరింత పెరిగేందుకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.  ప్రస్తుతం వెండి తన రికార్డ్ గరిష్ట స్థాయి కంటే 44 శాతం తక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:13 PM IST
Silver Price: బంగారం వద్దు.. వెండి కొనండి.. రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లనున్న ధరలు.. సిల్వర్ రేట్ పెరుగుదలకు ఆ మూడు రంగాలే కారణం..!!
Image Credit: Silver Rates Hike (Source: ai)

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం వద్దు.. వెండి కొనండి.. రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లనున్న ధరలు
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