/Silver Price Today: ప్రపంచ మార్కెట్ల చూపు చైనా వైపు.. తగ్గిన వెండి ధర.. మే 15వ తేదీ సిల్వర్ ధర ఇదే..!!

Silver Price Today: మే 15వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం 2,96,600 పలుకుతోంది. గురువారం ధరలతో పోలిస్తే నేడు శుక్రవారం ధరలు భారీగానే తగ్గాయి. వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న ఒడిదుడుకేలే అని చెప్పాలి. వెండి ధరలు మార్కెట్లో తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడమే. ప్రస్తుతం అమెరికా అలాగే చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య కారణంగా అటు ప్రపంచ మార్కెట్లన్నీ కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, చైనా అధినేత షీ జీంపింగ్ మధ్య కొనసాగుతున్న చర్చలు పలు ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా డాలర్ బలపడటం కూడా వెండి ధర తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. శుక్రవారం డాలర్ విలువ 0.3శాతం పెరిగింది. ఈ కారణంగా వెండి ధర తగ్గింది. సాధారణంగా బంగారం మాదిరిగానే వెండి కూడా సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు. ఈ కారణంతోనే వెండిలో పెట్టుబడులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ భారీగా పెరిగినట్లు కూడా మనం గమనించవచ్చు.
ఇక వెండి ఆధరలు గడిచిన ఏడాదికాలంగా గమనిస్తే దాదాపు 170శాతం పెరిగింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గమనిస్తే జనవరి నెలలో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 4.25 లక్షలకు చేరింది. అక్కడి నుంచి దాదాపు 40శాతం వరకు తగ్గింది. 3లక్షల వరకు వెళ్లింది వెండి ధర. ఆ తర్వాత కిందికి దిగి వస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు వెండి విషయంలో ఆలోచించి అడుగులు వేయాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు భారీగా పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఉంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ పట్ట పెరుగుతున్న ఆదరణే అని చెప్పాలి. వెండిని ఎక్కువగా సోలార్ పలకల తయారీలోనూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి వాడకం కూడా భారీగా పెరిగిపోతోంది. మరోవైపు వెండి మైనింగ్ తగ్గడం వల్ల కూడా ఈ డిమాండ్ పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
