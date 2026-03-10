English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Silver Price Today: పెట్టుబడిదారులు అలర్ట్... ట్రంప్ చేసిన ఒక్క ప్రకటనతో వెండి ధరల్లో ఊహించని మార్పు..!!

Silver Price Today: పెట్టుబడిదారులు అలర్ట్... ట్రంప్ చేసిన ఒక్క ప్రకటనతో వెండి ధరల్లో ఊహించని మార్పు..!!

Silver Price Today: ప్రపంచ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఇటీవల గణనీయంగా కోలుకున్నాయి. గత సెషన్‌లో ఔన్సుకు 80 డాలర్ల కంటే తక్కువ స్థాయికి పడిపోయిన వెండి ధరలు మంగళవారం తిరిగి బలంగా పుంజుకుని సుమారు 89 డాలర్ల వద్దకు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కనిపిస్తున్న ఈ వేగమైన రికవరీకి పలు ఆర్థిక, రాజకీయ అంశాలు కారణమవుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం వెండి ధరలకు ఊతమిచ్చిన ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

Vijay Trisha: జ్యోతిక వల్లే మొదలైన విజయ్, త్రిష ప్రేమ.. అసలు కథ ఏమిటంటే..!
6
Vijay Trisha Ghilli story
Vijay Trisha: జ్యోతిక వల్లే మొదలైన విజయ్, త్రిష ప్రేమ.. అసలు కథ ఏమిటంటే..!
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
5
EPF interest rate 2025-26
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
Kubera Favorite Zodiac Signs: కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. కూర్చోని తిన్న తరగని ఆస్తి వీరి సొంతం..
6
Kubera Favorite Zodiac
Kubera Favorite Zodiac Signs: కుబేరుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. కూర్చోని తిన్న తరగని ఆస్తి వీరి సొంతం..
Sanju Samson: సలామ్‌ సంజూ.. భరతమాత రుణం తీర్చుకున్నావయ్యా!
5
Sanju Samson
Sanju Samson: సలామ్‌ సంజూ.. భరతమాత రుణం తీర్చుకున్నావయ్యా!
Silver Price Today: పెట్టుబడిదారులు అలర్ట్... ట్రంప్ చేసిన ఒక్క ప్రకటనతో వెండి ధరల్లో ఊహించని మార్పు..!!

Silver Price Today: ప్రపంచ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఇటీవల గణనీయంగా కోలుకున్నాయి. గత సెషన్‌లో ఔన్సుకు 80 డాలర్ల కంటే తక్కువ స్థాయికి పడిపోయిన వెండి ధరలు మంగళవారం తిరిగి బలంగా పుంజుకుని సుమారు 89 డాలర్ల వద్దకు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కనిపిస్తున్న ఈ వేగమైన రికవరీకి పలు ఆర్థిక, రాజకీయ అంశాలు కారణమవుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటం వెండి ధరలకు ఊతమిచ్చిన ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొంతవరకు సద్దుమణిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ తో ఉన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గవచ్చనే అంచనాలు పెట్టుబడిదారులలో ఆశలను పెంచాయి. దీనితో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను సురక్షితంగా భావించే ఆస్తుల నుంచి ఇతర మార్కెట్లకు మళ్లిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు అమెరికా కరెన్సీని ఆశ్రయిస్తారు. అయితే ఈసారి  అమెరికా డాలర్ పై ఒత్తిడి పెరగడంతో అది కొంత బలహీనపడింది. ఈ పరిస్థితి వెండి వంటి విలువైన లోహాలకు అనుకూలంగా మారింది.

మార్కెట్ పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపిన మరో ముఖ్య అంశం డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో కొనసాగుతున్న సైనిక చర్య త్వరలో ముగిసే అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రారంభ అంచనాల ప్రకారం ఈ ఆపరేషన్ నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల పాటు కొనసాగవచ్చని భావించారు. అయితే తాజా పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే అది త్వరగా ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోందని ట్రంప్ తెలిపారు.

అదే సమయంలో ఇరాన్‌కు సంబంధించి విధించిన కొన్ని చమురు ఆంక్షలను సడలించే అవకాశముందని కూడా ఆయన సూచించారు. అంతేకాకుండా మధ్యప్రాచ్యంలోని కీలక సముద్ర మార్గం అయిన హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే చమురు ట్యాంకర్ల భద్రత కోసం అమెరికా నేవీ నౌకలను ఎస్కార్ట్‌లుగా మోహరించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ చర్యలు చమురు సరఫరా వ్యవస్థపై ఉన్న అనిశ్చితిని తగ్గించవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

వాస్తవానికి వెండి ధరల మార్పులు అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా డాలర్ బలం, అలాగే ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులకు సంబంధించిన డేటా ఈ ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఉదాహరణకు యుద్ధ పరిస్థితులు లేదా రాజకీయ అస్థిరత ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి వంటి లోహాలను సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావిస్తారు. కానీ పరిస్థితులు స్థిరపడే సంకేతాలు కనిపిస్తే వాటి డిమాండ్ కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Also Read: Venezuela Gold:  బంగారం ధరలు భారీ పతనం ఖాయం.. వెనిజులా నుంచి అమెరికాకు రూ. 923కోట్ల విలువైన గోల్డ్..!!   

ప్రస్తుతం మార్కెట్ దృష్టి అమెరికాలో విడుదల కానున్న ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలపై నిలిచింది. ఈ డేటా మార్కెట్ భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు. ఒకవేళ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలకు మించి ఉంటే డాలర్ బలపడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు వెండి ధరలపై మళ్లీ ఒత్తిడి పెరగవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఇటీవలి హెచ్చుతగ్గుల తరువాత ప్రస్తుతం వెండి ధరలు ఔన్సుకు సుమారు 89 డాలర్ల స్థాయిలో ఉండటం మార్కెట్ కొంతవరకు కోలుకుంటోందని సూచిస్తోంది. అయితే విలువైన లోహాల మార్కెట్‌లో మార్పులు చాలా వేగంగా జరుగుతాయి. అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వార్తలు, రాజకీయ పరిణామాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇక ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనల ప్రభావం చమురు మార్కెట్‌పై కూడా కనిపించింది. చమురు రంగానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆంక్షలు సడలించవచ్చనే సంకేతాలు ఇవ్వడంతో ముడి చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గతంలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిలతో పోలిస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు సుమారు 30 శాతం వరకు తగ్గినట్లు మార్కెట్ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో కూడా కొంత స్థిరత్వం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Also Read: Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు మార్చి 10వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?   

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Silver Price Todaysilver rate global marketsilver price per ouncesilver price 89 dollarSilver Market News

Trending News