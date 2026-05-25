/Silver Rate Today: వారం రోజులుగా ఒడిదుడుకులు.. భారీగా తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 25వ తేదీ ధరలివే..!!

Silver Rate Today: అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వెండి ధర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతోంది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,71,000గా ఉంది. అయితే ఎంసీఎక్స్ లో ఈ ఉదయం వరకు వెండి ధర 0.09శాతం అంటే రూ. 246 మేర తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,71,600 వద్ద ఉంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,71,846 వద్ద ముగిసింది. జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,85,000గా ఉంది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు ఇది కిలోకు రూ. 2,67,433గా ఉంది.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల నుంచి వచ్చిన తొలి సానుకూల సంకేతాల తర్వాత విలువైన లోహాల కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. అయితే, హోర్ముజ్ జలసంధిపై కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. శుక్రవారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ. 2.71 లక్షల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ సుమారు ఒక శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $75.87కు చేరుకుంది.బలహీనమైన స్పాట్ డిమాండ్, వ్యాపారులు చేసే లావాదేవీల పరిమాణం తగ్గడం వల్ల శుక్రవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి ధరలు తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జూలై డెలివరీ వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర కిలోకు రూ. 1,883 లేదా 0.69 శాతం తగ్గి రూ. 2.73 లక్షలకు పడిపోయింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో కూడా వెండిపై ఒత్తిడి కనిపించింది. న్యూయార్క్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు 0.53 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $76.26కు పడిపోయాయి. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, పెట్టుబడిదారులు అమ్మకాలు జరపడం వల్లే వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు బలహీనపడ్డాయి.
మరోవైపు, హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా జరిగే సముద్ర వాణిజ్యం ఎలాంటి అదనపు సుంకాలు లేకుండా కొనసాగాలని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల్లో ప్రాథమిక పురోగతి సాధించినట్లు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సూచించారు. అయినప్పటికీ, ఈ చర్చలలో హోర్ముజ్ జలసంధి ఒక ప్రధాన సవాలుగా మిగిలి ఉందని ఆయన అంగీకరించారు. ఈ కారణంగానే మార్కెట్లు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook