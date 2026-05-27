/Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. మే 27వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు వెండి ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.13%, అంటే రూ. 358 తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,70,270కి చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,70,628 వద్ద ముగిసింది. జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద సర్వకాలీన గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా, ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,73,000 కి పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు US$ 76.49కి పడిపోయింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,85,000గా ఉంది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, వెండి ధర రూ. బుధవారం ఉదయం నాటికి కిలోకు 2,66,213 రూపాయలుగా ఉంది.
ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, జాతీయ రాజధానిలో వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు ₹2,000 పెరిగి ₹273,000 కు చేరుకున్నాయి. సెషన్లో ఇది కిలోగ్రాముకు ₹271,000 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ వెండి ధర 2 శాతానికి పైగా తగ్గి ఔన్సుకు $76.49 కు పడిపోయింది.బలహీనమైన స్పాట్ డిమాండ్ మధ్య వ్యాపారులు తమ డీల్స్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడంతో, మంగళవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 4,947 మేర తగ్గి రూ. 2,71,769కి చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర కిలోకు రూ. 4,947 లేదా 1.79 శాతం తగ్గి రూ. 2,71,769కి చేరింది. వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం వ్యాపారులు అమ్మకాలు జరపడమేనని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో వెండి ధరలు 2.01 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $76.51కి చేరాయి.
ఒక సంభావ్య ఒప్పందం దిశగా ఏదైనా పురోగతి సాధిస్తే అది ఇంధన మార్కెట్లోని ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను ఉపశమింపజేస్తుందని, తద్వారా విలువైన లోహాలకు మరింత అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్చలు విఫలమైతే, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల కారణంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ తలెత్తవచ్చని, ఇది కఠినమైన ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలను మరింత బలపరిచి, బంగారం, వెండి ధరలపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచుతుందన్నారు.
రాబోయే యూఎస్ కోర్ పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ (పీసీఈ), ద్రవ్యోల్బణం జీడీపీ డేటా కోసం పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఎదురుచూస్తున్నారని, ఇవి సమీప భవిష్యత్తులో ఫెడరల్ రిజర్వ్ అంచనాలను బులియన్ కదలికలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేయగలవని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook