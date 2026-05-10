/Silver Rate Today: సిల్వర్ ధర పెరిగిందా..? లేక తగ్గిందా..? మే 10వ తేదీ ఆదివారం వెండి ధరలు ఇవే...?

Silver Rate Today: నేడు మే 10వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. ఒక కేజీ సిల్వర్ ధర 262,400 రూపాయలు పలుకుతోంది. సిల్వర్ ధర నిన్నటితో పోల్చితే పెరిగనట్లు చెప్పవచ్చు. సిల్వర్ ధరలు గడచిన కొన్ని రోజులుగా గమనించినట్లయితే భారీగా పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. సిల్వర్ ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా డాలర్ బలహీనపడటమే కారణంగా చెప్పవచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా సిల్వర్ ధరలు పెరుగుతున్నట్లు చూడవచ్చు. సిల్వర్ ధర ప్రస్తుతం 80 డాలర్ల వద్ద ఉంది. గడచిన కొన్ని నెలలుగా గమనించినట్లయితే సిల్వర్ ధర 70 నుంచి 80 డాలర్ల మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు చూడవచ్చు. చాలా రోజుల తర్వాత సిల్వర్ ధర మళ్లీ 80 డాలర్ల వద్దకు చేరుకుంది.
ఇదిలా ఉంటే గత జనవరి నెలలో సిల్వర్ ధర ఆల్టైమ్ రికార్డ్ స్థాయి 4.25 లక్షల రూపాయల వద్ద జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిని అందుకుంది. కానీ అక్కడి నుంచి సిల్వర్ ధర భారీగా తగ్గడం చూడవచ్చు. సిల్వర్ ధరలు నిజానికి భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ బలహీనపడటమే అని చెప్పవచ్చు. గత సంవత్సర కాలం నుంచి గమనించినట్లయితే సిల్వర్ ధర దాదాపు 170 శాతం వరకు పెరిగింది.
డాలర్ విలువ బలహీనపడ్డప్పుడల్లా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం లేదా సిల్వర్ వంటి సురక్షితమైన ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే డాలర్ బలపడుతుందో అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బాండ్లలో తరలిస్తుంటారు. అప్పుడు మళ్లీ బంగారం, సిల్వర్ ధరలు తగ్గుతుంటాయి.
నిజానికి బంగారంతో సమానంగా సిల్వర్ ధర గత సంవత్సరం భారీగా పెరిగింది అని చెప్పవచ్చు. గతంలో బంగారం తరహాలో సిల్వర్ ధర పెరిగేది కాదు. ఎందుకంటే కేవలం ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని మాత్రమే సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా భావించేవారు.
కానీ గత సంవత్సర కాలం నుంచి గమనించినట్లయితే సిల్వర్కు అమాంతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. దీనికి కారణం ఇండస్ట్రియల్ పరంగా సిల్వర్ వాడకం పెరగడమే అని చెప్పవచ్చు. ఓవైపు సిల్వర్ మైనింగ్ తగ్గడంతో సరఫరా కూడా తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా సిల్వర్ ధరలు భారీగా పెరగడం చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా సిల్వర్ ఉపయోగించి సోలార్ ప్యానెల్స్ అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ గమనించినట్లయితే సిల్వర్ ధరలు కూడా భారీగా పెరగడం చూడవచ్చు.
సిల్వర్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అటు ఇన్వెస్టర్లు కూడా సిల్వర్ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఎక్కువగా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ వంటి స్కీముల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రాబడి పొందేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.గడిచిన కొంతకాలంగా చూస్తే వెండి ఈటీఎఫ్ లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారి సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యింది. ప్రస్తుతం వెండి ధర గమనిస్తే.. 2.50 లక్షల నుంచి 2.60లక్షల మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతోంది.
ప్రస్తుతం సిల్వర్ ధర 2.60 లక్షల రూపాయల ఎగువన ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు చూడవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
