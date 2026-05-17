/Silver Rate Today: కిలో వెండి రూ. 30000 డౌన్.. అంతకంతకూ పడిపోతున్న సిల్వర్.. మే 17వ తేదీ ధరలివే..!!

Silver Rate Today: వెండి ధర తగ్గుతోంది. కిలో వెండి ధర నేడు మే 17వ తేదీ ఆదివారం 2,71,740 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి మార్కెట్లో ఓ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వెండి దిగుమతులపై బ్యాన్ విధిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వెండి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఇక నుంచి ప్రభుత్వ లైసెన్స్ తప్పనిసరని కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని.. విదేశీ వాణిజ్య విభాగ డైరెక్టరేట్ జనరల్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
బంగారం, వెండి ధరల తగ్గుదల దశ మళ్లీ తిరిగి వచ్చింది. గత రెండు ట్రేడింగ్ రోజులలో బంగారం, వెండి రెండింటి ధరలలో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ప్రపంచ మార్కెట్ విషయానికొస్తే, కామెక్స్ బంగారం ధర ఈ రోజు ఔన్సుకు $29 పెరిగి $4,715.85 కు చేరుకుంది. వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ.271,226 కు పడిపోయింది. ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) రేట్ల జాబితా వెండి ధరలు ఒక్క రోజులోనే రూ. 18,693 తగ్గి, కిలోగ్రాముకు రూ. 2.68 లక్షలకు చేరాయి. వెండి రూ. 117,433 మేర క్షీణించింది. 2026 జనవరి 29న కిలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 3.86 లక్షలకు చేరింది.
రాగి, జింగ్, అల్యూమినియం వంటి బేస్ మెటల్స్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా వెండి ధర ఈ మధ్యకాలంలో ఓవర్ బాట్ జోన్లోకి ప్రవేశించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ అదే ర్యాలీకి వ్యతిరేక దిశలో పయనిస్తోందని చెప్పాలి. ప్రత్యేకంగా లాభాల స్వీకరణ జరుగుతుందన్న విషయం గమనించాలి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం వెండి లో పెట్టబడులను సులభతరం చేయడానికి సరైన అవకాశం అని చెప్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు విలువైన లోహాలు బంగారం వెండి ధరలు స్వల్పకాలలో మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉందన్న సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు.
అయితే తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెండి దిగుమతి సంబంధించిన నిబంధనలను మరింత కఠినం . బంగారంపై కస్టమ్స్ సుంకం పెంచిన కొద్ది రోజులకి కేంద్రం ఈ చర్య తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం దేశీయ మార్కెట్ వాణిజ్య సమతుల్యతపై ప్రభావం చూపుతుందని మార్కెట్ నిధులు భావిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. మే 13వ తేదీన ప్రభుత్వం బంగారంపై దిగుమతి సుంకాలను భారీగా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే .
6 శాతం నుంచి 15శాతం వరకు పెంచింది. విలువైన లోహాల దిగుమతి పై ప్రభావం చూపే విధంగా తక్కువ వ్యవధిలో తీసుకున్న రెండవ ప్రధాన చర్య ఇది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ రెండు చర్యలు దేశంలోని వెండి కొనుగోలు చేసేవారిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వాస్తవానికి గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల్లో బంగారంతో పాటు వెండి దిగుమతుల్లో కూడా భారీ పెరుగుదల నమోదైన చెప్పవచ్చు. అయితే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వెండి దిగుమతులు సుమారు 150 శాతం పెరిగి 12 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. పరిమాణం పరంగా చూస్తే దిగుమతులు 42 శాతం పెరిగి 7,334.96 టన్నులకు చేరాయి. వెండి దిగుమతుల్లో నమోదైన ఈ వేగమంతమైన పెరుగుదల సోలార్ ప్యానెల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర పరిశ్రమల వంటి రంగాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
