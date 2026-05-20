/Silver Rate Today: నేడు మే 20వ తేదీ బుధవారం.. వెండి ధర పెరిగిందా? తగ్గిందా?

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తత కారణంగా వెండి ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,71,000కి పడిపోయింది. అదే సమయంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 0.11శాతం అంటే రూ. 288 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,70,407కి చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,70,119 వద్ద ముగిసింది.
ఈ ఏడాది జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,85,000కి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ వెండి ధర ఔన్సుకు $76.12కి పడిపోయింది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం వరకు ఇది కిలోకు రూ. 2,68,713కి చేరుకుంది. బలహీనమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్, ప్రపంచ మార్కెట్లో మందగమనం కారణంగా ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 5,000 మేర తగ్గి రూ. 2,71,000కి చేరాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ వెండి 2.01 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $76.12 కు పడిపోయింది.
బలహీనమైన స్పాట్ డిమాండ్ మధ్య వ్యాపారులు తమ డీల్స్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడంతో, మంగళవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 2,411 మేర తగ్గి రూ. 2,74,240కి చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర కిలోకు రూ. 2,411 లేదా 0.87 శాతం తగ్గి రూ. 2,74,240కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో వెండి ధరలు 2.19 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $76.01కి చేరాయి.మార్కెట్ విశ్లేషకులు మాట్లాడుతూ, పాల్గొనేవారు తమ పొజిషన్లను విక్రయించడమే వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణమని అన్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook