/Silver Rate Today: బక్రీద్ వేళ తగ్గిన వెండి ధర.. నేడు మే 28వ తేదీ గురువారం ధరలివే..!!

Silver Rate Today: మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకొంటున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు విలువైన లోహాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివస్తున్నాయి. నేడు మే 28వ తేదీ గురువారం వెండి ధర కిలోపై దాదాపు 4000 మేర పతనం అయ్యింది. బంగారం కూడా అదే తరహాలో తగ్గింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నేడు మార్కెట్ ప్రారంభం అయ్యే ముందు ఢిల్లీలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 3,300 తగ్గి రూ. 2,69,700 కు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 1.89శాతం అంటే రూ. 5111 తగ్గింది. దీంతో కిలోకు రూ. 2,65,517 కు చేరుకుంది. బుధవారం కిలోకు రూ. 2,70,628 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29వ తేదీన వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద సర్వకాలిక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ధర ఔన్సుకు $74.96 కు పడిపోయింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గురువారం ఉదయం వరకు దీని ధర కిలోకు రూ. 2,60,917 గా ఉంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,85,000 గా ఉంది.
ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఢిల్లీలో వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ. 3,300 మేర తగ్గింది. దీంతో కిలో వెండి ధర రూ. 269,700 కు చేరాయి. గత సెషన్లో వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 273,000 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు దాదాపు 3 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $74.96 కు చేరుకున్నాయి
విదేశీ మార్కెట్ల నుండి బలహీనమైన సంకేతాలు.. పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య, బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి ధరలు రూ. 3,876 మేర పదునుగా పడిపోయి, కిలోకు సుమారు రూ. 2.66 లక్షలకు చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 3,876 లేదా 1.43 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ. 2,66,752 వద్దకు చేరింది. మంగళవారం, వెండి ధరలు రూ. 6,088 తగ్గి కిలోకు రూ. 2,70,628 వద్ద ముగిశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన కామెక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ధర సుమారు 2 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $75.35 వద్దకు చేరింది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
