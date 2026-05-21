Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Silver Rate Today: 15,000వేలు తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 21 గురువారం తెలంగాణ, ఏపీలో ధరలివే..!!

Silver Rate Today: 15,000వేలు తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 21 గురువారం తెలంగాణ, ఏపీలో ధరలివే..!!

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత కారణంగా వెండి ధరలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్‌లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 5,000 తగ్గి  రూ. 2,66,000 కు చేరింది. ఇదిలా ఉండగా, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్  లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం 1.2శాతం లేదా రూ. 3,243 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,73,362 కు చేరింది. 
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 21, 2026, 06:18 AM IST|Updated: May 21, 2026, 06:18 AM IST
Silver Rate Today: 15,000వేలు తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 21 గురువారం తెలంగాణ, ఏపీలో ధరలివే..!!
Image Credit: Silver Rate Today

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జూన్ 2027 వరకు ఉచితంగా ఆధార్ అప్‌డేట్! ఎలా చేయాలో చూడండి!

జూన్ 2027 వరకు ఉచితంగా ఆధార్ అప్‌డేట్! ఎలా చేయాలో చూడండి!

free aadhaar card update online14 min ago
2

గుడివాడలో భారీ మోసం.. కళ్యాణ వేంకటేశ్వరుని కోటి విలువైన బంగారు కిరీటం తాకట్టు!

Gudivada temple fraud1 hr ago
3

పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల లిస్ట్ నుండి మిమ్మల్ని తీసేశారా? కొత్త రూల్స్ ఇవే!

pm kisan 23rd installment release date1 hr ago
4

15,000వేలు తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 21 గురువారం తెలంగాణ, ఏపీలో ధరలివే..!!

Silver Price Today2 hrs ago
5

నేడు మే 21వ తేదీ గురువారం.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today2 hrs ago