/Silver Rate Today: 15,000వేలు తగ్గిన వెండి.. నేడు మే 21 గురువారం తెలంగాణ, ఏపీలో ధరలివే..!!

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత కారణంగా వెండి ధరలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 5,000 తగ్గి రూ. 2,66,000 కు చేరింది. ఇదిలా ఉండగా, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం 1.2శాతం లేదా రూ. 3,243 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,73,362 కు చేరింది.
గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,70,119 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ వెండి ఔన్సుకు $75.42 కు పెరిగింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 2,80,000 కు పడిపోయాయి. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, గురువారం ఉదయం నాటికి కిలోకు రూ. 2,67,302 కి చేరుకుంది.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు వరుసగా రెండో సెషన్లోనూ తగ్గాయి. వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 5,000 మేర తగ్గి రూ. 2,66,000కు చేరాయి. గత సెషన్లో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 2,71,000గా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ వెండి ధర రెండు శాతానికి పైగా పెరిగి ఔన్సుకు $75.42కు చేరింది.
పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో వ్యాపారులు తమ లావాదేవీల పరిమాణాన్ని పెంచడంతో, బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో వెండి ధరలు 0.03 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ. 2.70 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర కిలోకు రూ. 80, అంటే 0.03 శాతం పెరిగి రూ. 2,70,199కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, కామెక్స్ వెండి ధరలు 1.54 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $74.87కి చేరుకున్నాయి.బలహీనమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్, ఇటీవలి తీవ్ర ధరల హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత కొనసాగుతున్న లాభాల స్వీకరణ కారణంగా వెండి ధరలు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో బలమైన ధోరణి కారణంగా వ్యాపారులు కొత్త పొజిషన్లను సృష్టించడంతో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు పెరిగాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు తెలిపారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
