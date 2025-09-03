Sim Validity Without Recharge: చాలా మందికి ఇప్పుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయి. కొందరు ఇంట్లో మంచి నెట్వర్క్ పొందడానికి రెండవ సిమ్ కార్డును ఉపయోగిస్తారు. మరికొందరు బ్యాంకింగ్ సేవలను యాక్సెస్ చేయడానికి, OTPల కోసం రెండో సిమ్ వాడుతుంటారు. చాలా మందికి ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటంటే సిమ్ కార్డ్ రీఛార్జ్ చేయకుండా ఎంతకాలం పనిచేస్తుంది. ప్రతి కంపెనీ సిమ్ కార్డుకు నిర్దిష్ట చెల్లుబాటు ఉంటుంది. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రీఛార్జ్ చేయకుండా సిమ్ కార్డ్ పనిచేస్తుందా?
టెలికాం కంపెనీలు జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ రీఛార్జ్ చేయకుండానే కొన్ని రోజుల పాటు ఇన్కమింగ్ కాల్స్, SMS సేవలను స్వీకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తారు. కాబట్టి, మీరు బ్యాంకింగ్ సేవలకు మాత్రమే సిమ్ కార్డును ఉపయోగిస్తే, వెంటనే రీఛార్జ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు.
SIM కార్డ్ ఎంతకాలం యాక్టివ్గా ఉంటుంది?
టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) నిబంధనల ప్రకారం.. మీరు వరుసగా 90 రోజులు సిమ్ కార్డును ఉపయోగించకపోతే, అది డీయాక్టివేట్ చేస్తారు. అంటే మీరు అవుట్గోయింగ్ కాల్స్, SMS లేదా ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగించకపోతే, మీ సిమ్ కార్డ్ 90 రోజుల తర్వాత డీయాక్టివేట్ అవుతుంది.
బ్యాలెన్స్ ఉంటే?
మీ ఖాతా బ్యాలెన్స్ రూ. 20 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, కంపెనీ దాని నుండి రూ. 20 తీసివేసి, మీ సేవను మరో 30 రోజులు పొడిగిస్తుంది. మీ బ్యాలెన్స్ రూ. 20 కంటే తక్కువగా ఉండే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, మీ నంబర్ డీయాక్టివేట్ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది.
నేను డియాక్టివేట్ చేసిన నంబర్ను తిరిగి పొందవచ్చా?
మీ సిమ్ కార్డ్ డీయాక్టివేట్ చేస్తే, దాన్ని తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి మీకు 15 రోజుల సమయం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో, మీరు రూ. 20 రీఛార్జ్ చేస్తే, మీ నంబర్ తిరిగి యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ 15 రోజుల్లోపు మీరు రీఛార్జ్ చేయకపోతే.. మీ నంబర్ శాశ్వతంగా డీయాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ నిబంధనలు రిలయన్స్ జియో, భారతి ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా (VI)తో సహా అన్ని ప్రధాన టెలికాం ఆపరేటర్లకు వర్తిస్తాయి.
జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా: రూ. 200 లోపు ఉత్తమ రీఛార్జ్ ప్లాన్లు
రిలయన్స్ జియో రూ. 198 ప్లాన్
జియో తన కస్టమర్లకు రూ. 198 కు గొప్ప ప్లాన్ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే దీని చెల్లుబాటు వ్యవధి 14 రోజులు మాత్రమే అయినప్పటికీ, రోజుకు 2GB డేటా అందుబాటులో ఉంది. దీనితో, వినియోగదారులు మొత్తం 28GB డేటాను ఉపయోగించవచ్చు. రోజువారీ డేటా పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత.. ఇంటర్నెట్ వేగం 64Kbpsకి తగ్గిపోతుంది. అలాగే, 5G నెట్వర్క్ సౌకర్యాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివసించే కస్టమర్లు ఈ ప్లాన్ కింద అపరిమిత 5G డేటాను ఉచితంగా ఉపయోగించవచ్చు. డేటా అధికంగా ఉపయోగించే వినియోగదారులకు ఇది గొప్ప ప్లాన్.
ఎయిర్టెల్ రూ. 199 ప్లాన్
ఎయిర్టెల్ అందించే రూ.200 లోపు అత్యుత్తమ ప్లాన్లలో రూ.199 రీఛార్జ్ ఒకటి. ఈ ప్లాన్ మొత్తం 2GB డేటాను అందిస్తున్నప్పటికీ, దీని చెల్లుబాటు వ్యవధి 30 రోజులు. ఇందులో అపరిమిత లోకల్, STD, రోమింగ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకమైన అదనపు ప్రయోజనాలలో 'Airtel Warning: SPAM' సర్వీస్, Xstream Play యాప్, 30 రోజుల పాటు ఉచిత HelloTunes, 12 నెలల పాటు Perplexity Pro AIకి ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నాయి. తక్కువ డేటా అవసరం కానీ ఎక్కువ కాలం చెల్లుబాటు వ్యవధిని కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది గొప్ప ఎంపిక.
వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi) అందించే ప్లాన్లు
రూ. 189 ప్లాన్: ఈ ప్లాన్ 26 రోజుల చెల్లుబాటు వ్యవధిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మొత్తం 1GB డేటా, 300 SMSలను అందిస్తుంది. డేటా పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత, ఒక MBకి 50 పైసలు వసూలు చేయబడుతుంది. ఈ ప్లాన్ అపరిమిత కాలింగ్ను కూడా అందిస్తుంది.
రూ. 199 ప్లాన్: ఇది 28 రోజుల చెల్లుబాటు అయ్యే ప్లాన్. ఇది మొత్తం 2GB డేటా, 300 SMSలను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో అపరిమిత కాలింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. డేటా అయిపోయిన తర్వాత, రూ. 189 ప్లాన్ లాగానే ఒక MBకి 50 పైసలు వసూలు చేస్తారు.
ప్రతి టెలికాం కంపెనీ తమ కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా విభిన్న ప్లాన్లను అందిస్తుంది. మీరు తక్కువ ధరకు రోజువారీ డేటా ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే, జియో ప్లాన్ ఉత్తమ ఎంపిక. మరోవైపు, ఎక్కువ రోజుల వ్యాలిడిటీ, తక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వినియోగదారులకు ఎయిర్టెల్ ప్లాన్ అనుకూలంగా ఉంటుంది. Vi ప్లాన్లు వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా డేటా, కాలింగ్ సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. మీ వ్యక్తిగత వినియోగ అవసరాలను బట్టి, మీరు ఈ ప్లాన్ల నుండి ఉత్తమమైనదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
