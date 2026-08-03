/ఆ బడుల్లో ఒకే టీచర్.. దేశంలో ఇలాంటి పాఠశాలలు లక్ష.. విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యం?

Single Teacher Schools in India: భారత విద్యా వ్యవస్థలో అసమానతలు, ప్రణాళికా లోపాలు, నియామకాలలో జాప్యం, గ్రామీణ విద్యను నిర్లక్ష్యం చేయడం వంటివి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న వాస్తవాలు. కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన కొత్త యూడీఐఎస్ఈ 2025-26 గణాంకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న 1,00,843 ఏక ఉపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో, తెలంగాణలో 4,793, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 16,357 పాఠశాలలు ఈ విభాగంలో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఏడు రాష్ట్రాలలో, అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 16,357 ఏకో ఉపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉండగా, ఆ తర్వాత జార్ఖండ్లో 9,827, మహారాష్ట్రలో 9,269, కర్ణాటకలో 8,042, ఉత్తరప్రదేశ్లో 7,874, రాజస్థాన్లో 7,200, పశ్చిమ బెంగాల్లో 6,769, తెలంగాణలో 4,793, తమిళనాడులో 3,957, అస్సాంలో 3,159 పాఠశాలలు ఉన్నాయని కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.
ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో తరగతులు ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. పాఠశాలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు తలుపు తెరిచి, గంట కొట్టాలి. విద్యార్థుల హాజరును నమోదు చేయాలి. మధ్యాహ్న భోజనానికి బియ్యం వచ్చిందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. పిల్లలకు పుస్తకాలు ఇవ్వాలి. ఒకటో తరగతి వారికి అక్షరాలు, రెండో తరగతి వారికి పదాలు, మూడో తరగతి వారికి గుణకారం, నాలుగో తరగతి వారికి విజ్ఞానశాస్త్రం, ఐదో తరగతి వారికి సాంఘిక శాస్త్రం బోధించాలి. అధికారులు జోక్యం చేసుకుంటే, రికార్డులు చూపించాలి. డేటాను ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసి, తల్లిదండ్రులను సంప్రదించాలి. ఇది ఒక్కరోజు సమస్య కాదు. వేలాది ఏక ఉపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో ఈ పరిస్థితి ప్రతిరోజూ కనిపిస్తుంది.
2009లో జాతీయ స్థాయిలో విద్యా హక్కు చట్టం అమలు చేయబడింది. ఈ చట్టం ప్రకారం, ప్రతి పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి ఉపాధ్యాయులను నియమించాలి. ఒక తరగతిలో 60 మంది విద్యార్థులు ఉంటే, కనీసం ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉండాలి. విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ, ప్రభుత్వం ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులను నియమించాలి. మొత్తం పాఠశాల భారం ఒక్క ఉపాధ్యాయుడిపై పడకూడదు. అయితే, వేలాది పాఠశాలలు వాస్తవానికి విద్యా హక్కు చట్టం ప్రమాణాలు, మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని విద్యా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రభుత్వాలు జాతీయ విద్యా విధానం లక్ష్యాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జాతీయ విద్యా విధానం ప్రకారం, ప్రాథమిక అక్షరాస్యత, వ్యక్తిగత బోధన, కార్యాచరణ ఆధారిత అభ్యసనం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ అభ్యసనం వంటివి అమలు చేయాలి. అయితే, ఒక పాఠశాలలో ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఐదు తరగతులకు బోధిస్తుంటే ఈ లక్ష్యాలను ఎలా అమలు చేయగలరని ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్న పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు చదవడం నేర్చుకోవడంలో ఆలస్యం, గణితంలో బలహీనత, ఆంగ్లంలో వెనుకబడటం, బడి మానేసే ప్రమాదం పెరగడం అని విశ్లేషణలో తేలింది. పై తరగతుల్లో పోటీ తగ్గిపోతోందని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందని అంటున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన విద్యా మదింపు నివేదికల ప్రకారం, ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లల పఠన, గణిత నైపుణ్యాలలో లోపాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేసే కారకాల్లో ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్న పాఠశాలలు కూడా ఒకటని విద్యావేత్తలు ఎత్తి చూపుతున్నారు. నాణ్యమైన ప్రాథమిక విద్య లేకపోతే, ఉన్నత విద్యలో బడి మానేసే వారి సంఖ్య పెరిగి, నైపుణ్యాల కొరత ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గి, దేశ ఉత్పాదకత దెబ్బతింటుంది. అంటే ఇది కేవలం విద్యా సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతుందని అంటున్నారు.
2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలంటే, ప్రతి బిడ్డ చదవడం, గణితం చేయడం, డిజిటల్ నైపుణ్యాలను సంపాదించడం నేర్చుకోవాలి. దీనికి పునాది ప్రాథమిక పాఠశాలల్లోనే పడుతుంది. ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే ఉంటే, విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యమవుతుందనే ప్రశ్న తలెత్తుతుందని అంటున్నారు. ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు ఉన్న ప్రతి పాఠశాలలో తక్షణమే కనీసం ఒక అదనపు ఉపాధ్యాయుడిని నియమించాలి. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ కేడర్ను ఏర్పాటు చేయాలి. ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం శాశ్వత నియామక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలి, బోధనేతర పనుల కోసం ప్రత్యేక పరిపాలనా సిబ్బందిని నియమించాలి. హేతుబద్ధీకరణలో విద్యార్థుల సంఖ్య, తరగతుల పరిమాణం, భౌగోళిక ప్రాంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో బహుళ-తరగతి బోధన కోసం డిజిటల్, అకడమిక్ సహాయక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలని విద్యా నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
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