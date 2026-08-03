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ఆ బడుల్లో ఒకే టీచర్.. దేశంలో ఇలాంటి పాఠశాలలు లక్ష.. విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యం?

Single Teacher Schools in India: 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలంటే, ప్రతి బిడ్డ చదవడం, గణితం చేయడం, డిజిటల్ నైపుణ్యాలను సంపాదించడం నేర్చుకోవాలి. దీనికి పునాది ప్రాథమిక పాఠశాలల్లోనే పడుతుంది. ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే ఉంటే, విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యమవుతుందనే ప్రశ్న తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:33 AM IST
ఆ బడుల్లో ఒకే టీచర్.. దేశంలో ఇలాంటి పాఠశాలలు లక్ష.. విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యం?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆ బడుల్లో ఒకే టీచర్.. దేశంలో ఇలాంటి పాఠశాలలు లక్ష.. విజన్ 2047 ఎలా సాధ్యం?
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