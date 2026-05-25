/Investment Plan: నెలకు రూ. 2వేల పొదుపు.. 30ఏళ్లలోనే కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్..!!

SIP vs PPF Wealth Calculation: డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టాలో తెలియక సతమతమవుతుంటారు. అయితే మార్కెట్లో మనకు చాలా పెట్టుబడి సాధనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిల్లో రిస్క్ ఉన్న వాటిల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రిస్క్ లేకండా మంచి రాబడి అందించేవి అయితే పీపీఎఫ్ ఉంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చాలా వరకు సిప్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పై ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో నెలనెలా చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడుతుంటే.. దీర్ఘకాలంలో మంచిరాబడిని ఆశించవచ్చు. అంతేకాదు పీపీఎఫ్ స్కీములో ఆర్దిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ. 500 నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ 7.10 శాతం వడ్డీ రేటు తోపాటు గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ వస్తాయి. రెండింటిలోనూ కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్ కారణంగా కాలం గడుస్తున్నా కొద్దీ మీ సంపద పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
మీరు ప్రతి నెలా రూ. 2,000 పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభిస్తే... దీర్ఘకాలంలో ఏ పెట్టుబడి విధానం పెద్ద మొత్తాన్ని సృష్టించగలదు? సుమారు 30 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పెట్టుబడి కాలపరిమితితో చూస్తే.. ఈ రెండు పెట్టుబడి విధానాల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. పూర్తి లెక్కను తెలుసుకుందాం.
పిపిఎఫ్ లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి.. ఒక వ్యక్తి నెలకు రూ. 2,000 లేదా సంవత్సరానికి రూ. 24,000 జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. పీపీఎఫ్ ప్రస్తుతం 7.1 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ పెట్టుబడిని 30 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే.. మొత్తం డిపాజిట్ రూ. 720,000 అవుతుంది. దీని ద్వారా వడ్డీ రూపంలో సుమారుగా రూ. 17,52,146 లభించవచ్చు. అందువల్ల.. 30 సంవత్సరాల తర్వాత, మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం సుమారుగా రూ. 24,72,146కి పెరుగుతుంది. మరోవైపు.. ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెలా రూ. 2000 సంపాదిస్తే SIP అతను 30 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగితే, అతని మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 720,000 గానే ఉంటుంది. అయితే, 12శాతం అంచనా వార్షిక రాబడితో.. ఈ పెట్టుబడి సుమారుగా రూ. 5441,946 వడ్డీని అందిస్తుంది. ఫలితంగా మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం సుమారుగా రూ. 6161,946 కు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అంటే.. పీపీఎఫ్ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏంటంటే దాని భద్రత అని చెప్పాలి. ఇది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న పథకం కాబట్టి.. మార్కెట్ ఒత్తిడికి లోనుకాదు. అంతేకాకుండా.. పీపీఎఫ్పై వచ్చే వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం పూర్తిగా పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. అందుకే తక్కువ రిస్క్ తీసుకునే స్వభావం ఉన్న పెట్టుబడిదారులు.. సురక్షితమైన పెట్టుబడులను కోరుకునేవారు ఈ పెట్టుబడి ఎంపికను ఇష్టపడతారు.
ఇక SIP అనేది మార్కెట్తో ముడిపడి ఉన్న ఒక పెట్టుబడి విధానం.. దీనిలో మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెడతారు. SIPలలో రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు. కానీ దీర్ఘకాలంలో ఈక్విటీ మార్కెట్ మెరుగైన వృద్ధిని అందించగలదు. దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి SIP ఒక బలమైన మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకోగల యువ పెట్టుబడిదారులకు SIP ఒక మంచి ఎంపికగా ఉంది. అయితే.. ఇందులో మార్కెట్ రిస్క్ ఉంటుంది. రాబడులు పూర్తిగా మార్కెట్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సురక్షితమైన, స్థిరమైన రాబడులను కోరుకునే వారికి PPF ఒక మంచి ఎంపిక అని చెప్పాలి. ఇది నష్టపోయే ప్రమాదాన్ని తొలగించడంతోపాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అయితే.. PF రాబడులు SIP రాబడుల కంటే తక్కువగా ఉంటాయన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
