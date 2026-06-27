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Skoda Kodiaq RS: జనానిది కడుపు మంటా? కారు క్రేజా? అంతలా ఏకిపారేసి.. 6 నిమిషాల్లో ఎలా కొనేశారయ్యా బాబూ..!!

Skoda Kodiaq RS: సోషల్ మీడియాలో  జనాల మనస్తత్వ అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఒకవైపు చూస్తే.. బాబోయ్ ఆ కారేంటి అలా ఉండదంటారు.. ఆ డిజైన్ ఏంటిరా బాబు అంటూ కామెంట్స్ బాక్సుల్లో మామూలుగా ఏకిపారేయరు. కానీ సీన్ కట్ చేస్తే బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన 6 నిమిషాల్లోనే సోల్డ్ అవుట్ బోర్డు పెట్టేసేలా ఎగబడి కొనేస్తుంటారు. ఇప్పుడు స్కోడా కంపెనీ తీసుకువచ్చిన కోడియాక్ ఆర్ఎస్ విషయంలోనూ జరిగింది ఇదే. విడుదలకు ముందు నెటిజన్లు పెట్టిన కామెంట్స్ చూసి కంపెనీ కంగారు పడింది. కానీ మార్కెట్లోకి రాగానే కేవలం 6 నిమిషాల్లోనే స్టాక్ మొత్తం ఊడ్చేశారు. అందుకే జనాలది కడుపు మంటనా లేదా కారుపై క్రేజా అని అన్నది అందుకే.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:45 AM IST
Skoda Kodiaq RS: జనానిది కడుపు మంటా? కారు క్రేజా? అంతలా ఏకిపారేసి.. 6 నిమిషాల్లో ఎలా కొనేశారయ్యా బాబూ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జనానిది కడుపు మంటా? కారు క్రేజా? అంతలా ఏకిపారేసి.. 6 నిమిషాల్లో ఎలా కొనేశారయ్యా బాబూ
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