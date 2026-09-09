/జాబ్ లేదనే బాధ వద్దు...ఈ చిన్న ఐడియాతో తక్కువ పెట్టుబడితోనే నెలకు రూ. 1 లక్ష వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..

Small Business Ideas: ప్రస్తుత రొటీన్ లైఫ్స్టైల్లో ప్రజల ఆలోచనా విధానం గణనీయంగా మారింది. ముఖ్యంగా హెల్త్ విషయంలో ప్రతీ ఒక్కరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఉదయాన్నే రోడ్డు పక్కన లభించే సాధారణ టీ, కాఫీలతో రోజును ప్రారంభించేవారు, ఇప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన హెర్బల్ టీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ మార్కెట్ ట్రెండ్ను పర్ఫెక్ట్గా క్యాష్ చేసుకుంటూ, చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ప్రతిరోజూ ఉదయం కేవలం నాలుగు గంటలు కేటాయించి అద్భుతమైన ప్రాఫిట్స్ సాధించే బిజినెస్ ఐడియానే "ఆర్గానిక్ టీ స్టాల్".
ఈ బిజినెస్ ప్రధాన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే... రెగ్యులర్ షుగర్, రసాయనాలతో కూడిన టీ, కాఫీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా సహజమైన పదార్థాలతో డ్రింక్స్ అందించడం. డిటాక్స్ టీ, అల్లం టీ, బెల్లం టీ, గ్రీన్ టీ, పుదీనా టీలతో పాటు సాంప్రదాయ ఫిల్టర్ కాఫీని ఫ్రెష్గా అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లయితే కస్టమర్లు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. చక్కెర స్థానంలో నల్ల బెల్లం, తాటి బెల్లం లేదా తేనె ఉపయోగించడం ఈ వ్యాపారానికి ప్రధాన ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న కస్టమర్లను ఇది విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ హోమ్ మేడ్ అండ్ నేచురల్ బిజినెస్ మోడల్ ముఖ్యంగా గృహిణులు, మహిళలు, అన్ ఎంప్లాయ్డ్ యూత్కి చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని కోసం పెద్దగా క్వాలిఫికేషన్ లేదా స్పెషల్ స్కిల్స్ అవసరం లేదు. ఉదయాన్నే మార్నింగ్ వాకర్స్, జిమ్ ఫ్రీక్స్, వ్యాపార సముదాయాలకు వచ్చేవారిని టార్గెట్ చేస్తూ వాకింగ్ ట్రాక్స్, పార్కులు, ప్రధాన సెంటర్లు లేదా బస్ స్టాండ్ల సమీపంలో ఒక చిన్న మొబైల్ కౌంటర్ లేదా స్టాల్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. రోజంతా కష్టపడాల్సిన పని లేకుండా, ఉదయం 6 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు కేవలం 4 గంటలు రన్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఇక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ విషయానికి వస్తే, కేవలం రూ. 5,000 నుండి రూ. 10,000 లోపే ప్రారంభ మూలధనంతో దీనిని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. ప్రాసెస్ అంతా హైజీనిక్గా ఉంటూ, క్వాలిటీ అండ్ టేస్ట్ మేనేజ్ చేస్తే తక్కువ సమయంలోనే రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఏర్పడతారు. ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీపై కనీసం 50% నుండి 60% వరకు మార్జిన్ ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే 200 నుండి 300 కప్పులు విక్రయించగలిగితే, అన్ని ఖర్చులూ పోను నెలకు రూ. 40,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు ఈజీగా సంపాదించవచ్చు.మీ బిజినెస్ పెరిగితే రూ. 1 లక్ష వరకూ సంపాదించవచ్చు.
మార్కెటింగ్ కోసం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్ అయిన వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్లను వాడుకోవచ్చు. లోకల్ ఏరియాలో చిన్న బ్యానర్లు లేదా పాంప్లెట్స్ ద్వారా ప్రచారం చేసుకోవడం వల్ల బ్రాండ్ నేమ్ పెరుగుతుంది. క్లీన్లీనెస్, ఆకర్షణీయమైన డిస్పోజబుల్ పేపర్ కప్స్, స్మైలింగ్ సర్వీస్ అండ్ ప్రాపర్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ పాటిస్తే, ఈ చిన్న వ్యాపారమే రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి ల్యాండ్మార్క్ బ్రాండ్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి