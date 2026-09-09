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జాబ్ లేదనే బాధ వద్దు...ఈ చిన్న ఐడియాతో తక్కువ పెట్టుబడితోనే నెలకు రూ. 1 లక్ష వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..

Small Business Ideas: ప్రస్తుత రొటీన్ లైఫ్‌స్టైల్‌లో ప్రజల ఆలోచనా విధానం గణనీయంగా మారింది. ముఖ్యంగా హెల్త్ విషయంలో ప్రతీ ఒక్కరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఉదయాన్నే రోడ్డు పక్కన లభించే సాధారణ టీ, కాఫీలతో రోజును ప్రారంభించేవారు, ఇప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన హెర్బల్ టీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:39 PM IST
జాబ్ లేదనే బాధ వద్దు...ఈ చిన్న ఐడియాతో తక్కువ పెట్టుబడితోనే నెలకు రూ. 1 లక్ష వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జాబ్ లేదనే బాధ వద్దు...ఈ చిన్న ఐడియాతో తక్కువ పెట్టుబడితోనే నెలకు రూ. 1 లక్ష వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..
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