Multi-Bagger Stock: నక్కది కాదు.. నక్క తల్లి తోక తొక్కారు ఈ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్..5ఏళ్లలో లక్షను రూ. 1.19కోట్లు చేసిన స్టాక్ ఇదే..!!

Small Cap Multi-Bagger Stock: స్మాల్ క్యాప్ నాన్, బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ స్టెల్లంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇండియా లిమిటెడ్ తమ షేర్ హోల్డర్స్ కోసం ప్రత్యేక బోనస్ షేర్స్ ప్రకటన చేసింది. కంపెనీ బోర్డు సెప్టెంబర్ 2న నిర్వహించిన సమావేశంలో 4:1 రేషియోలో బోనస్ షేర్లు జారీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే ఎవరైనా తమ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో 1 షేర్ కలిగి ఉంటే.. ఆ షేర్ కోసం అదనంగా 4 ఫ్రీ ఈక్విటీ షేర్లను పొందుతారు. ఈ బోనస్ షేర్ల రికార్డు తేదీ సెప్టెంబర్ 12గా నిర్ణయించింది.
ఈ ప్రకటనతో, స్టెల్లంట్ షేర్ ధర ఇటీవల ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో 2 శాతం పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్స్ ను తాకింది. కంపెనీ షేర్ ఈ ఏడాది మే 16 నుండి వరుసగా కొత్త 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకుతూ కొనసాగుతోంది. సెప్టెంబర్ 12 తరువాత, షేర్లు ఎక్స్-బోనస్ స్థితిలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభించబోతున్నాయి. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కోసం 11,783 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. దీంతో ఈ స్టాక్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్గా పేరు సంపాదించుకుంది. ఉదాహరణకు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం రూ.1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇప్పుడు దాని విలువ సుమారు రూ.1.19 కోట్లు గా పెరిగి ఉంటుంది.
కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ ప్రకారం, బోర్డు 4:1 బోనస్ షేర్స్ ప్రకటనను ఆమోదిస్తూ, రికార్డు తేదీకి ప్రతి రూ.10 ఫేస్ విలువ కలిగిన 1 షేర్ కోసం అదనంగా 4 బోనస్ షేర్లను ఉచితంగా జారీ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. గత శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో స్టెల్లంట్ షేర్ 2 శాతం లాభంతో అప్పర్ సర్క్యూట్, రూ.665.45 వద్ద ముగిసింది. ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్టం రూ.665.45, కనిష్టం రూ.37.41 గా ఉంది. గత వారం రోజుల్లో షేర్ సుమారు 8 శాతం లాభం, గత నెలలో సుమారు 46 శాతం, ఆరు నెలల్లో సుమారు 457 శాతం, గత ఏడాదిలో సుమారు 1,644 శాతం, ఐదు సంవత్సరాల్లో 11,783 శాతం లాభాన్ని అందించింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.49.28 కోట్లు గా ఉన్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
స్టెల్లంట్ సెక్యూరిటీస్ షేర్ హోల్డర్స్ కోసం పెద్ద అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. బోనస్ షేర్స్, గత ప్రదర్శన, ఉచిత షేర్ల లాభం కాబట్టి, షేర్ మార్కెట్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒక ప్రాబలమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశం అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
