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కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి, SCSS వడ్డీ రేట్లు ఖరారు..!!

Small Savings Schemes: కేంద్ర ప్రభుత్వం చిన్న పొదుపు పథకాలపై వడ్డీరేట్లను వరుసగా 9వ సారి కూడా యథాతథంగా ఉంచింది. ప్రతి స్కీముపై ఎంత వడ్డీ  చెల్లిస్తుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:47 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి, SCSS వడ్డీ రేట్లు ఖరారు..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి, SCSS వడ్డీ రేట్లు ఖరారు..!!
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