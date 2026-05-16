Smart Farm Network: అధునాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించడంతోపాటు.. వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే విధంగా సరికొత్త పద్ధతులను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ఒక కీలక అడుగు పడింది. హైదరాబాద్ లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ వేదికగా ఇండియా -ఆస్ట్రేలియా స్మార్ట్ ఫామ్ నెట్ వర్క్ అధికారంగా ప్రారంభమైంది. రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన చార్లెస్ స్టర్ట్ యూనివర్సిటీ, బెంగళూరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లస్టర్ , కో ఎఫ్పీఓ సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం రూపుదిద్దుకుంది.
2047నాటికి మానవ రహిత వ్యవసాయ విధానాన్ని చేపట్టేందుకు ఉద్దేశించిన ఈ స్మార్ట్ ఫార్మ్ నెట్ వర్క్ గురువారం ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలుకు తెలంగాణ అగ్రివర్సిటీ, హైదరాబాద్ పరిశోధన, ఆవిష్కరణ కేంద్రం , ఆస్ట్రేలియాలోని చార్లెస్ స్టర్ట్ వర్సిటీ బెంగళూపరు సైన్స్ టెక్నాలజీ క్లస్టర్ సంస్థ మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ సందర్భంగా భారత్ లోని ఆస్ట్రేలియా హైకమిషనర్ ఫిలిప్ గ్రీన్ అగ్రివర్సిటీ వీసీ జానయ్య మాట్లాడారు. మానవ రహిత వ్యవసాయం సంకల్పంతో సాగే ఈ ప్రాజెక్టులో భారత్, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ప్రభుత్వ, పరిశోధన సంస్థలు, యూనివర్సిటీలు, అంకురాలు, పరిశ్రమలు భాగస్వాములుగా ఉండనున్నాయి.
ఇక సంయుక్త పరిశోధనలు, పైలట్ ప్రాజెక్టులు, సాంకేతిక పరిజ్నాన మార్పిడి, నైపుణ్యాభివ్రుద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. వ్యవసాయ సాంకేతికతలు, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయ విధానాలు, సంయుక్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించనున్నారు. భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన శాస్త్రీయ సలహాదారు కార్యాలయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ విశాల్ మాట్లాడుతూ.. అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాల ద్వారానే వ్యవసాయ రంగంలోని నిజమైన సవాళ్లకు వేగవంతమైన, స్కేలబుల్ పరిష్కారాలను అందించగలమని చెప్పారు.
చార్లెస్ స్టర్ట్ యూనివర్సిటీ ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ మైఖేల్ ఫ్రెండ్, రిచ్ సీఈఓ రష్మీ పింపాలే మాట్లాడుతూ.. పరిశోధనలను కేవలం లాబొరేటరీలకే పరిమితం చేయకుండా, స్టార్టప్లు, ప్రభుత్వాల సహాయంతో రైతులకు నేరుగా ఉపయోగపడేలా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన సాంకేతికతను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లడమే ఈ నెట్వర్క్ ప్రధాన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017లో ఏర్పాటు చేసిన రిచ్ సంస్థ ఇలాంటి అంతర్జాతీయ ఆవిష్కరణలకు వేదికగా మారి దేశీయ వ్యవసాయ రంగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమంలో భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహదారు కార్యాలయం ముఖ్య శాస్త్రవేత్త విశాల్ చౌదరి, చార్లెస్ స్టర్ట్ వర్సిటీ వీసీ మైకేల్ ఫ్రెండ్, రిచ్ సీఈవో పింపాలే, బెంగళురులోని ఆస్ట్రేలియన్ కాన్సులేట్ జనరల్ హిల్లరీ మెక్ గీచీ, బెంగళూరు సైన్స్, టెక్నాలజీ క్లస్టర్ సీఈవో అనంతరామ్, అగ్రివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ విద్యాసాగర్ పరిశోధన సంచాలకులు బలరాం పాల్గొన్నారు.
