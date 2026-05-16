Smart Farm Network: 2047 నాటికి మానవరహిత వ్యవసాయం..హైదరాబాద్ వేదికగా ఇండియా-ఆస్ట్రేలియా మధ్య స్మార్ట్ ఫామ్ నెట్‌వర్క్ లాంచ్..!!

Smart Farm Network:  అధునాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించడంతోపాటు.. వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే విధంగా సరికొత్త పద్ధతులను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ఒక కీలక అడుగు పడింది. హైదరాబాద్ లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ వేదికగా ఇండియా -ఆస్ట్రేలియా స్మార్ట్ ఫామ్ నెట్ వర్క్ అధికారంగా ప్రారంభమైంది. 
Written By Bhoomi
Published: May 16, 2026, 12:24 PM IST|Updated: May 16, 2026, 12:27 PM IST
Image Credit: India–Australia Smart Farm Network

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

