Money Saving Tips: జీతం తీసుకుంటూ.. జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ.. తెలివిగా ఇలా డబ్బు ఆదా చేస్తే.. కాళు మీద కాలేసుకుని దర్జాగా బతకొచ్చు..!!

Money Saving Tips: నాకు ఇప్పుడు 37 సంవత్సరాలు. నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా నాన్నను డబ్బులు అడిగేందుకు వారం రోజుల నుంచి వెంటపడితే 100 రూపాయలు లేవు 50 రూపాయలు ఉన్నాయని చేతిలో పెట్టేవారు. 100 కదా అడిగిందని అంటే డబ్బులు ఏమైనా చెట్లకు కాస్తున్నాయా అని సున్నితంగా చెప్పేవారు. మా నాన్న అలా పొదుపు చేశారు కాబట్టి మా చదువులు, పెళ్లిళ్లు సాఫీగా జరిగిపోయాయి అంటూ వినీత గర్వం చెబుతోంది.
ఈ మధ్యే ఓ ఆసక్తికరమైన ఘటన కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది.. ఈ కథ 67ఏళ్ల సుజుకి అనే జపనీస్ వ్యక్తిది. అతన తన జీవితాంతం పేదరికంలోనే గడుపుతూ 4కోట్లు సంపాదించాడు. డబ్బు పొదుపు చేయడం ఎంత ముఖ్యమనేది అర్థం చేసుకుని దానిని సాధించేందుకు తమ కోరికలన్నింటినీ అణఛివేసుకుంటున్న సుజుకి వంటి వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు.
కొంతమంది డబ్బు సంపాదిస్తున్నామన్న అహంకారంతో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడుతూ.. నెలాఖరులో పశ్చాత్తపడేవారు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. డబ్బును ఆదా చేయడం, జీవితాన్ని ఆనందించడం ఈ రెండు ప్రత్యేకమైనవి కావని అర్థం చేసుకోవాలి. సరైన విధానం, మనస్తత్వంతో మీరు ఈ రెండింటినీ సాధించవచ్చు. డబ్బు ఆదా చేసేందుకు, జీవితాన్ని ఆస్వాదించేందుకు మీకు సహాయపడే కొన్ని స్మార్ట్ టిప్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
బడ్జెట్ను భారంగా కాకుండా మీ స్నేహితుడిగా చూసుకోండి:
పొదుపు అనేది బడ్జెట్ను రూపొందించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. బడ్జెట్ ను శిక్షగా భావించకూడదు. మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుందో చెప్పే స్నేహితుడిగా భావించండి. మీ నెలవారీ ఆదాయాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించే 50/30/20 నియమాన్ని అనుసరించండి.
50శాతం అవసరాలు - అద్దె, కిరాణా సామాగ్రి, EMI, బిల్లులు.
30శాతం కోరికలు - ప్రయాణం, బయట తినడం, షాపింగ్, వినోద చందాలు.
20శాతం పొదుపులు - పెట్టుబడులు, అత్యవసర నిధి, రుణ చెల్లింపు.
ఈ నియమం మీ కోరికల కోసం ఖర్చు చేసే స్వేచ్ఛను కూడా ఇస్తుంది. పొదుపును సమన్వయం చేస్తుంది.
ఖర్చులను గుర్తించి వాటిని తప్పించుకోవడం నేర్చుకోండి:
కొన్నిసార్లు, మనకు నిజంగా అవసరం లేని భావోద్వేగ ఖర్చులలో మునిగిపోతాము. వీటిని వ్యర్థ ఖర్చులు అంటారు. అవేంటంటే..
అనవసరమైన సబ్స్క్రిప్షన్లను తొలగించండి : మీరు ఉపయోగించని స్ట్రీమింగ్ లేదా ఇతర సబ్స్క్రిప్షన్ల జాబితాను రూపొందించండి. వాటిని వెంటనే మీ జాబితాలో నుంచి తొలగించేయండి.
48 గంటల నియమం: మీకు పెద్ద, అనవసరమైన వస్తువు కొనాలనే కోరిక కలిగినప్పుడల్లా, దానిని వెంటనే కొనడానికి బదులుగా 48 గంటలు వేచి ఉండండి. ఆ కోరిక కొన్ని గంటల తర్వాత పోతుంది. ఇలా మీరు డబ్బు ఆదా చేస్తారు.
పిగ్గీ బ్యాంకు అలవాటు: మీ వద్ద మిగిలిపోయిన చిన్న నాణేలు లేదా రూ. 10-రూ.20 నోట్లను పిగ్గీ బ్యాంకులో వేయండి. ఈ చిన్న పొదుపులు కూడా నెలాఖరులో గణనీయమైన మొత్తానికి చేరుతాయి.
ముందు పొదుపు చేసి, తర్వాత ఖర్చు చేయండి: ఇది అతి ముఖ్యమైన పొదుపు సూత్రం. మీ జీతం వచ్చిన వెంటనే, పొదుపు కోసం కేటాయించిన 20శాతాన్నిప్రత్యేక పొదుపు లేదా పెట్టుబడి ఖాతాలోకి బదిలీ చేయండి.
ఆటోమేటిక్ బదిలీలను సెటప్ చేయండి: మీ బ్యాంకింగ్ యాప్లో, మీ జీతం వచ్చిన వెంటనే మీ పొదుపు ఖాతాకు స్వయంచాలకంగా బదిలీ అయ్యేలా సెట్ మొత్తాన్ని సెట్ చేయండి. మీరు ఖర్చు చేయడం గురించి ఆలోచించే ముందే, మీ పొదుపులు ఇప్పటికే అక్కడ ఉంటాయి.
అత్యవసర నిధి: కనీసం ఆరు నెలల ఖర్చులకు సమానమైన అత్యవసర నిధిని ఉంచండి. ఇది అకస్మాత్తుగా అవసరమైతే మీ పెట్టుబడులు లేదా పెద్ద పొదుపులలోకి జమ కాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.
జీవితాన్ని స్మార్ట్ గా ఆస్వాదించండి: పొదుపు చేయడం అంటే వినోదాన్ని వదులుకోవడం కాదు, దానిని తెలివిగా చేయడం. స్నేహితులను ఖరీదైన రెస్టారెంట్కు తీసుకెళ్లే బదులు, ఇంట్లో పార్టీ చేసుకోండి లేదా ఇంట్లో రుచికరమైన భోజనం ఆస్వాదించండి. సినిమా థియేటర్కి వెళ్లే బదులు, మీ స్వంత ఇంటిలో సౌకర్యవంతంగా సినిమా చూడండి.
భారీ డిస్కౌంట్లతో షాపింగ్ చేయండి: అమ్మకాలు లేదా డిస్కౌంట్ల కోసం వేచి ఉండండి. మీకు నిజంగా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే షాపింగ్ చేయండి. క్రెడిట్ కార్డ్ రివార్డ్ పాయింట్లు, క్యాష్బ్యాక్ను తెలివిగా ఉపయోగించండి.
అప్పులు చేయకుండా ఉండండి: అధిక వడ్డీ ఉన్న అప్పులను, ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను వీలైనంత త్వరగా చెల్లించండి. ఈ అప్పులపై వచ్చే వడ్డీ మీ పొదుపును దెబ్బతీస్తుంది.
