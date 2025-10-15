English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Smart TV: 5,000 రూపాయలకే స్మార్ట్ టీవీ..50 అంగుళాల టీవీపై భారీ తగ్గింపు

Smart TV Under 5000: దీపావళి సందర్భంగా బ్లూపంక్ట్, కోడాక్ కంపెనీలు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా డీల్స్ తీసుకొచ్చాయి. దీపావళి వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈసారి పండుగ మీ వినోదాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. బ్లూపంక్ట్, కోడాక్ తమ స్మార్ట్ టీవీలపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను తీసుకొచ్చాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 15, 2025, 10:53 PM IST

స్మార్ట్ టీవీలు కేవలం రూ.5,999 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. SBI కార్డ్‌ని ఉపయోగించడం వల్ల మీకు 10% వరకు తక్షణ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. ఈ దీపావళికి, మీరు మీ పాత టీవీకి వీడ్కోలు చెప్పి.. ఇప్పుడు ప్రీమియంలో విలాసవంతమైన టీవీని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ముఖ్యంగా 50-అంగుళాల నుండి 75-అంగుళాల వరకు పెద్ద మోడళ్లపై గొప్ప డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ఆఫర్ల ప్రత్యేకత ఏమిటి?  
కోడాక్ గూగుల్ టీవీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని పూర్తి స్థాయి QLED టీవీలను అందిస్తోంది. ఈ మోడళ్లలో 4K డిస్‌ప్లేలు, డాల్బీ అట్మాస్, 1.1 బిలియన్ రంగులు, సరౌండ్ సౌండ్, 75 అంగుళాల పెద్ద స్క్రీన్ సైజు ఉన్నాయి. అన్నీ కేవలం రూ. 69,999 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. చిన్న మోడళ్లకు, 24-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ. 5,999 నుండి ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది.

దీపావళి స్పెషల్ సేల్ సందర్భంగా కోడాక్ స్మార్ట్ టీవీ ఆఫర్లు 
కోడాక్ స్మార్ట్ టీవీలపై అనేక గొప్ప డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అత్యంత సరసమైన మోడళ్లలో రెండు 24-అంగుళాల వేరియంట్‌లు, 24QSE5002, 24SE5002 ఉన్నాయి. ఇవి రూ. 5,999 కు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 32-అంగుళాల మోడల్‌లు, 32HDX900S-25, రూ. 6,999 నుండి ప్రారంభమై 329X5051, 32MT5077 లకు రూ. 9,499 వరకు ఉంటాయి. 32QSE5080 రూ. 8,199 వద్ద మంచి ఎంపిక. పెద్ద స్క్రీన్ కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులకు, 40-అంగుళాల మోడల్, 40QSE5009, రూ. 11,999 కు, 409X5061 రూ. 13,499 కు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 43-అంగుళాల మోడల్‌లు రూ. 13,299 కు అందుబాటులో ఉన్నాయి. (43SE5004BL) నుండి రూ. 18,799 (43ST5005) వరకు ఉంటుంది.

ప్రీమియం KQ43JTV0010 మోడల్ 17,499 కు లభిస్తుంది. పెద్ద 50-అంగుళాల మోడల్ 50ST5015 23,999 కు, 55-అంగుళాల మోడల్ 55ST5025 27,649 కు.. అతిపెద్ద 65-అంగుళాల మోడల్ 65ST5035 38,999 కు లభిస్తుంది. ఈ ధరలు ఈ పండుగ సీజన్‌లో కోడాక్ స్మార్ట్ టీవీకి అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి గొప్ప అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Trending News