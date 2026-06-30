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జర జాగ్రత్త సుమా.. హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన పాముల సంచారం.. కేవలం 25 రోజుల్లోనే 1300 పాములు రెస్క్యూ..!!

friends of snakes society Hyderabad: జూన్ నెలలో పాముల సంచారం భారీగా పెరగడంతో రెస్క్యూ టీమ్స్ కు ఫోన్స్ కాల్స్ కూడా ఎక్కువయ్యాయి. నగరానికి చెందిన ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అనే స్వచ్చంద సంస్థ జూన్ 1 నుంచి 25వ తేదీ మధ్యలో సుమారు 1300 పాములను పట్టుకుని రక్షించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:11 AM IST
జర జాగ్రత్త సుమా.. హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన పాముల సంచారం.. కేవలం 25 రోజుల్లోనే 1300 పాములు రెస్క్యూ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జర జాగ్రత్త సుమా.. హైదరాబాద్‌లో పెరిగిన పాముల సంచారం.. కేవలం 25 రోజుల్లోనే 1300 పాములు రెస్క్యూ..!!
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