friends of snakes society Hyderabad: రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా.. అప్పుడప్పుడు వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. దీంతో పల్లెలు, గ్రామాలే కాదు.. హైదరాబాద్ నగరవాసులు కూడా పాముల బెడదతో వణికిపోతున్నారు. ఈ జూన్ నెలలో పాముల సంచారం భారీగా పెరగడంతో రెస్క్యూ టీమ్స్ కు ఫోన్స్ కాల్స్ కూడా ఎక్కువయ్యాయి. నగరానికి చెందిన ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అనే స్వచ్చంద సంస్థ జూన్ 1 నుంచి 25వ తేదీ మధ్యలో సుమారు 1300 పాములను పట్టుకుని రక్షించింది. గత ఏడాది జూన్ నెల మొత్తం మీద పట్టుకున్న పాముల సంఖ్య 1200 కంటే ఇది అధికం కావడం పరిస్థితి తీవ్రత ఎలా ఉందో అంచనా వేయవచ్చు.
పాములు భారీగా రావడానికి ప్రధాన కారణం నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనమైన ఆరంభం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తక్కువ అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలు, వాతావరణంలోని తేమ కారణంగా పాముల సంచారం ఎక్కువగా మారింది. సాధారణంగా భారీ వర్షాలు కురిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. దీంతో పాములు బయటకు రావడం తగ్గుతుంది. కానీ ఈ సారి ఆవిధంగా జరగకపోవడం వల్ల పాములు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
అంతేకాదు జూన్ నెల పాము పిల్లలు గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే సమయం. ఇది కూడా పాములు భారీగా బయటకు రావడానికి దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇక పట్టుకున్న పాముల్లో 500పైగా నాగు పాములు, సుమారు 300లకు పైగా జెర్రిపోతులు ఉన్నట్లు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సంస్థ తెలిపింది. వాతావరణ మార్పులతోపాటు.. అటవీ ప్రాంతాలను ఆనుకుని ఉన్న నిర్మాణాలు పెరగడం వల్ల పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రజల్లో అవగాహన పెరగడంతో పాములను చంపకుండా రెస్య్కూ టీమ్స్ కు సమాచారం ఇవ్వడం కూడా కాల్స్ సంఖ్య పెరగడానికి మరో కారణంగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఇలా సేవ్ చేసిన పాములను అటవీ శాఖ అధికారుల సహాకారంతో వాటి సహజ ఆవాసాలైన అటవీ ప్రాంతాల్లో సురక్షితంగా వదిలిపెడుతున్నారు. జులై లో వర్షాలు ఊపందుకుని.. ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురిసినట్లయితే పాముల సంచారం తగ్గే ఛాన్స్ ఉందంటున్నాయి రెస్య్కూ టీమ్స్.
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