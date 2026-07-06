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ప్రపంచాన్ని షేక్ చేస్తున్న వింత మద్యం.. బ్రాందీ, విస్కీ కాదు.. అత్యధికంగా తాగేది దీనినే..!

Soju: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మద్యం ఏది అని ఎవరైనా అడుగుతే..  చాలా మంది ఠక్కున చెప్పే సమాధానం విస్కీ, వోడ్కా లేదా రమ్ అని. కానీ ఇది నిజం కాదు. గత 20 సంవత్సరాలుగా.. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన సోజు అనే పానీయం ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ముఖ్యంగా.. జిన్‌రో సోజు బ్రాండ్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రధాన అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌లను అధిగమించి, అమ్మకాలలో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:25 AM IST
ప్రపంచాన్ని షేక్ చేస్తున్న వింత మద్యం.. బ్రాందీ, విస్కీ కాదు.. అత్యధికంగా తాగేది దీనినే..!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రపంచాన్ని షేక్ చేస్తున్న వింత మద్యం.. బ్రాందీ, విస్కీ కాదు.. అత్యధికంగా తాగేది దీనినే..!
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