/ప్రపంచాన్ని షేక్ చేస్తున్న వింత మద్యం.. బ్రాందీ, విస్కీ కాదు.. అత్యధికంగా తాగేది దీనినే..!

Soju: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మద్యపానం ఏది అని మిమ్మల్ని అడిగితే..మీరు విస్కీ , వోడ్కా లేదా రమ్ అని సమాధానం ఇస్తారు . కానీ మీరు చెప్పిన సమాధానం అస్సలు కరెక్టు కాదు. ఎందుకంటే.. గత 20 సంవత్సరాలుగా.. దక్షిణ కొరియా సాంప్రదాయ మద్యమైన సోజు, ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మద్యపానంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా.. జిన్రో సోజు బ్రాండ్ అనేక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లను అధిగమించి.. కొత్త అమ్మకాల్లో రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది.ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొరియన్ సంస్కృతికి పెరుగుతున్న కారణంగా.. సోజు ప్రజాదరణ ఆసియాలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది.
సోజు అంటే ఏమిటి? దానిని ఎలా తయారు చేస్తారు?
సోజు అనేది కొరియా జాతీయ మద్యం. ఇది నీటిలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. సాంప్రదాయకంగా దీనిని బియ్యంతో తయారు చేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు జిన్సెంగ్, బార్లీ.. గోధుమల నుండి స్వేదనం ద్వారా కూడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దీనిలో ఆల్కహాల్ శాతం సాధారణంగా 12 నుండి 25 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఇది విస్కీ, వోడ్కాల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ బీర్, వైన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని రుచి తియ్యగా, మృదువుగా ఉండి, తాగడానికి సులభంగా ఉంటుంది.
ప్రజాదరణకు కారణాలు ఏంటి?
సోజు ప్రజాదరణకు ప్రధాన కారణం కొరియన్ వేవ్. కె-డ్రామాలు, కె-పాప్ సంగీతంలో తరచుగా కనిపించే సోజు ఆకుపచ్చ సీసా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువతను ఆకర్షించి, విస్తృతమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అంతేకాకుండా, దీనిలో ఆల్కహాల్ శాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల మరుసటి రోజు హ్యాంగోవర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే యువత దీనిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పీచ్, స్ట్రాబెర్రీ వంటి వివిధ రకాల పండ్ల రుచులలో ఇది లభించడం.. గ్రిల్ చేసిన మాంసం, వేయించిన చికెన్ వంటి వంటకాలతో ఇది అద్భుతంగా జతకలవడం కూడా దీని ప్రజాదరణకు కారణమని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఇతర కారణాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.
భారతదేశంలో.. ముఖ్యంగా నగరాల్లోని యువతలో సోజు ప్రజాదరణ పొందుతోంది. పన్నులు, లభ్యత వంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, మారుతున్న మద్యపాన సంస్కృతిలో సోజు తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంటోంది.ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, గురుగ్రామ్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో యువతలో దీని ప్రజాదరణ వేగంగా పెరిగింది. దిగుమతి సుంకాలు, పరిమిత లభ్యత కారణంగా ఇది ఇంకా అన్నిచోట్లా సులభంగా అందుబాటులో లేనప్పటికీ.. మారుతున్న జీవనశైలి.. అంతర్జాతీయ వంటకాల పట్ల పెరుగుతున్న ఆసక్తి వల్ల దీనికి డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది.
లభ్యత పెరిగి, ధరలు పోటీగా మారితే, సోజు భారత మార్కెట్లో కూడా నిలదొక్కుకోగలదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ఇది ఇకపై దక్షిణ కొరియాకే పరిమితం కాకుండా, ప్రపంచ పానీయ సంస్కృతిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది.
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