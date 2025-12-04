Gold Bonds Redemption: రూ.1,00,000 పెట్టుబడి పెడితే రూ.4,41,000 లాభం వచ్చింది..బంగారంపై సూపర్ రిటర్న్స్!

Sovereign Gold Bonds Redemption Price 2025: గతంలో గోల్డ్ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ఇప్పుడు ఆ బాండ్లు కాసుల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. దాదాపుగా 8 ఏళ్ల క్రితం గోల్డ్ బాండ్స్ కొనుగోలు చేసిన వారికి ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో లాభాలు వచ్చి పడ్డాయి. తాజాగా రిడెంప్షన్కు వచ్చిన దాదాపు అన్ని గోల్డ్ బాండ్ల పరిస్థితి ఇలానే ఉంది. 2017 డిసెంబరు 4న జారీ చేసిన గోల్డ్ బాండ్స్ సిరీస్-X (2017-2018)కు సంబంధించిన చివరి డిడెంప్షన్ ధరను నేడు (డిసెంబరు 4) రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తాజాగా ప్రకటించింది. దీంతో అప్పట్లో గోల్డ్ బాండ్లలో పొదుపు చేసిన వారికి ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో 341 శాతం లాభం రావడం విశేషం.
2017-18 సిరీస్-X దీనికి సంబంధించిన గోల్డ్ బాండ్స్ను 2017 నవంబరు 27 నుంచి 28 వరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంచారు. అయితే డిసెంబరు 4ను రిడెంప్షన్ లేదా సెటిల్మెంట్ తేదీగా ప్రకటించారు. ఆ రోజుకు గ్రాము బంగారం ధర రూ.2,961గా ఉంది. ఆ గోల్డ్ బాండ్ల ద్వారా దాదాపుగా 8 ఏళ్లు పూర్తయ్యాక.. తాజాగా మెచ్యూరిటీ వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో నేడు (డిసెంబరు 4) 999 స్వచ్ఛమైన బంగారం గ్రాము ధరను రూ.12,820గా ఆర్బీఐ నిర్ణయించింది. ఈ మొత్తంపై కొనుగోలు ధర తీసేస్తే.. ఒక్కో గ్రాము బంగారంపై రూ.9,901 వరకు లాభం వచ్చింది. అలాగే ఉదాహరణకు ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి లెక్కవేస్తే దాదాపుగా రూ.4.41 లక్షల రాబడి వచ్చినట్లు స్పష్టం అవుతుంది. దీంతో పాటు దానికి ఏటా 2.5 శాతం వడ్డీని అదనంగా చెల్లిస్తారు. అంటే దీనిపై ఇంకొంత రాబడి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
గోల్డ్ బాండ్స్ ఎందుకు?
దేశంలో ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనుగోలు తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వీటి కాలపరిమితి 8 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. అయితే ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ రిడెంప్షన్కు మాత్రం ఆ నిర్ణయించిన తేదీకి ముందు మూడు రోజులు ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ లిమిటెడ్ నిర్ణయించిన సగటు ధరను ఆర్బీఐ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ విధంగా నేడు ప్రవేశపెట్టిన గ్రాము బంగారం రేటును డిసెంబరు 1, 2, 3 తేదీల్లో ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్ణయించారు.
ఇటీవల కాలంలో గోల్డ్ రేట్లు అమాంతం పెరిగి నేపథ్యంలో 8 ఏళ్ల క్రితం ప్రవేశపెట్టిన గోల్డ్ బాండ్లు రిడెంప్షన్ కు రానుండడం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాన్ని అందజేస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా ఈ రాబడిపై ఒక్క రూపాయి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పనే లేదు. 2015 నుంచి ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ను కేంద్రం తరఫున రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రవేశపెడుతుంది. అయితే, ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారం కావడం వల్ల ఈ గోల్డ్ బాండ్లను ఆర్బీఐ నిలిపేసింది.
