SSC Big Update: స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ (సీజీఎల్) టైర్-1 2025 పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు జరుగుతాయి. గతంలో సాంకేతిక మరియు ఇతర కారణాల వల్ల ఈ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
అడ్మిట్ కార్డు వివరాలు ఇవే..
* సిటీ ఇన్టిమేషన్ స్లిప్ను పరీక్షకు 10 రోజుల ముందు, అడ్మిట్ కార్డును 4 రోజుల ముందు విడుదల చేస్తారు.
* అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్, పాస్వర్డ్తో అడ్మిట్ కార్డును అధికారిక పోర్టల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
SSC CGL టైర్ 1 పరీక్షా విధానం..
* టైర్-1 పరీక్షలో మొత్తం 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలతో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి.
* జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* జనరల్ అవేర్నెస్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
