Alert: SSC బిగ్ అప్‌డేట్.. CGL టైర్-1 ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలంటే..!

SSC CGL Exams: స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ (CGL) టైర్-I 2025 పరీక్షలకు సంబంధించిన తేదీలపై అధికారిక ప్రకటన చేసింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 4, 2025, 01:25 PM IST

SSC Big Update: స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్‌ఎస్‌సీ) కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ (సీజీఎల్) టైర్-1 2025 పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు జరుగుతాయి. గతంలో సాంకేతిక మరియు ఇతర కారణాల వల్ల ఈ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఎస్‌ఎస్‌సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు. 

అడ్మిట్ కార్డు వివరాలు ఇవే..
* సిటీ ఇన్టిమేషన్ స్లిప్‌ను పరీక్షకు 10 రోజుల ముందు, అడ్మిట్ కార్డును 4 రోజుల ముందు విడుదల చేస్తారు. 
* అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్‌తో అడ్మిట్ కార్డును అధికారిక పోర్టల్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

SSC CGL టైర్ 1 పరీక్షా విధానం..
* టైర్-1 పరీక్షలో మొత్తం 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలతో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి. 
* జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* జనరల్ అవేర్‌నెస్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు
* ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ విభాగంలో 25 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ssc Cgl 2025 ExamSsc Cgl Exams 2025SSCCgl Exams DateCgl Tier 1 Exam Schedule

