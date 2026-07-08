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ట్రంప్ దూకుడుతో కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. తీవ్ర గందరగోళంలో దలాల్ స్ట్రీట్..ఒక్కరోజే రూ.9 లక్షల కోట్లు ఆవిరి..!!

Stock Market Crash: ఇరాన్ తో చర్చలు సమయం వేస్ట్ అన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఆయన చేసిన ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తతలకు కారణం అయ్యింది. మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం చెలరేగుతుందని.. హోర్ముజ్ జలసంధి మళ్లీ మూసివేస్తారన్న ఆందోళనలను పెంచింది. ఈ భయంతో స్టాక్ మార్కెట్ లో భారీ పతనానికి కారణమయ్యింది. ట్రంప్ ప్రకటనతో 9లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:53 PM IST
ట్రంప్ దూకుడుతో కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. తీవ్ర గందరగోళంలో దలాల్ స్ట్రీట్..ఒక్కరోజే రూ.9 లక్షల కోట్లు ఆవిరి..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ట్రంప్ దూకుడుతో కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. తీవ్ర గందరగోళంలో దలాల్ స్ట్రీట్..ఒక్కరోజే రూ.9 లక్షల కోట్లు ఆవిరి..!!
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