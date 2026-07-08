/ట్రంప్ దూకుడుతో కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. తీవ్ర గందరగోళంలో దలాల్ స్ట్రీట్..ఒక్కరోజే రూ.9 లక్షల కోట్లు ఆవిరి..!!

Stock Market Crash: స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లకు నేడు బ్లాడ్ డేగా మిగిలిపోనుంది. నష్టాలతో ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ చివరి గంటలోనే కుప్పకూలాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1677 పాయింట్లు నష్టపోయి ముగియగా.. సెన్సెక్స్తో పాటు కదిలిన ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 516 పాయింట్లు పతనమైంది. రిలయన్స్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఇండిగో, టిసిఎస్ వంటి అనేక పెద్ద కంపెనీల షేర్లు పేకముక్కల్లా చెల్లాచెదురయ్యాయి. ఈ షాక్కు పెట్టుబడిదారులు సుమారు రూ. 9 లక్షల కోట్లు నష్టపోయారు.
ఇరాన్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన వైఖరిని మార్చుకున్న తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ గందరగోళం కనిపించింది . హోర్ముజ్లో క్షిపణి దాడి జరిగినప్పటికీ.. మంగళవారం వరకు అమెరికా-ఇరాన్ త్వరలో శాంతి చర్చల కోసం సమావేశం అవుతాయని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ బుధవారం.. మొదట హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ దాడులకు అమెరికా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన ప్రకటనతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోగా.. మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్లో సునామీ వచ్చింది.
ఇరాన్ విషయంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర వైఖరితో కనిపించారు. ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు సమయం వేస్ట్ అని.. తాను ఇకపై ఇరాన్తో ఎలాంటి కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవాలనుకోవడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. వారితో రాజీపడే శకం ముగిసిందని అన్నారు. ట్రంప్ కేవలం ఇరాన్ గురించే కాకుండా, నాటో, గ్రీన్ల్యాండ్, స్పెయిన్ల గురించి కూడా తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం ముదరబోతోందా అనే ప్రశ్నలు మరోసారి తలెత్తాయి. ఈ భయం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
ఇరాన్పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన భారత స్టాక్ మార్కెట్పై తక్షణ ప్రభావాన్ని చూపింది. చివరి ట్రేడింగ్ గంటలో స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలింది. సెన్సెక్స్ 1900 పాయింట్లకు పైగా పడిపోగా, నిఫ్టీ 560 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయింది. అయితే, మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి, బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1677 పాయింట్లు లేదా 2.15శాతం % క్షీణించి 76,503 వద్ద ముగియగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 516 పాయింట్లు పడిపోయి 23,882 వద్ద ముగిసింది.
దీని ఫలితంగా భారీ నష్టాలు వాటిల్లాయి. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో నమోదైన కంపెనీల మార్కెట్ విలువలో క్షీణతను చూస్తే ఈ విషయాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. మంగళవారం రూ. 480.20 లక్షల కోట్లుగా నమోదైన బీఎస్ఈ మార్కెట్ క్యాప్, బుధవారం నాటికి రూ. 471.13 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే.. ఇన్వెస్టర్లు ఒక్క దెబ్బతో దాదాపు రూ. 9 లక్షల కోట్లు కోల్పోయారు. ఇరాన్పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన మొదటి ప్రభావం ముడి చమురు ధరలపై కనిపించింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు అకస్మాత్తుగా 6.75 శాతం పెరిగి 79డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదాన్ని పెంచింది. ఈ భయం స్టాక్ మార్కెట్ను కూడా కుదిపేసింది.
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